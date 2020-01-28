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28 января 2020, вторник, 08:06 30
Общество 2020-01-28T08:07:06+02:00
Українські Новини
Для быстрой диагностики коронавируса в Украине пообещали тест-системы

Для быстрой диагностики коронавируса в Украине пообещали тест-системы

Ольга Фандорина
МОЗ, Тест-система, Коронавирус в Китае
Дмитрий Коваль. Скриншот эфира ICTV
Дмитрий Коваль. Скриншот эфира ICTV

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль сообщил, что в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики коронавируса. Об этом он сообщил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

По словам Коваля, в мире не существует специфических средст диагностики нового вируса. 

"Несмотря на то, что геном уже расшифрован, средств специфической диагностики в принципе в мире не существует. Поэтому, соответственно, диагностика происходит путем исключения: сначала диагностируют на грипп, если нет подтверждения, диагностируют на коронавирус, который присутствует в Украине", − сообщил Коваль.

В Украине для установления диагноза нужно около пяти суток. 

"В случае, если и эти результаты будут отрицательными, а человек почувствует себя плохо, то образцы будут отправлять в Киев в одну из двух референс-лабораторий, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Если и тут будет отрицательный результат, образец отправляется в Германию. Это может занять до пяти дней", − заявил замминистра.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии.

Позже стало известно, что причиной пневмонии стал новый вид коронавируса.

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