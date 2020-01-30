У МОЗ пояснили, чи може маска захистити від китайського коронавіруса

У той час як для швидкої діагностики коронавіруса в Україні пообіцяли тест-системи, МОЗ попередло, що передача нового коронавіруса між людьми відбувається тільки повітряно-крапельним шляхом, і маска не дає абсолютної захисту. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Зазначають, що використовувати маску слід у поєднанні з іншими засобами захисту, інакше створиться помилкове відчуття безпеки. У МОЗ розповіли, якою повинна бути захисна маска і як правильно її використовувати: повинна покривати ніс і рот; повинна щільно прилягати, без відступів по краях; замінити маску слід як тільки вона стала вологою; не чіпати центральну частину маски руками не використовувати маску повторно. У той же час у повідомленні наголошується, що людям з будь-якими респіраторними симптомами необхідно носити маску, щоб не поширювати інфекцію, а здоровим — уникати великих скупчень, особливо в закритих приміщеннях. "Всім медичним працівникам необхідно носити звичайну маску при роботі з пацієнтами, у яких підозрюють ГРВІ і використовувати респіратор рівня N95", — додали в МОЗ. Як правильно носити маску. Фото: medicom-ua.com Раніше Українські Новини писали про те, що в МОЗ скликали брифінг і розповіли, що відомо про китайський коронавірус, включаючи методи захисту від нього. Нагадаємо, в аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.