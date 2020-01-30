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30 січня 2020, четвер, 20:55 7
Суспільство 2020-01-30T22:15:02+02:00
Українські Новини
У МОЗ пояснили, чи може маска захистити від китайського коронавіруса

У МОЗ пояснили, чи може маска захистити від китайського коронавіруса

Таня Войтюк
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Китаї, Китай, Вірус
Захисна маска проти хвороби. Фото: Twitter/@Irate_Minority
Захисна маска проти хвороби. Фото: Twitter/@Irate_Minority

У той час як для швидкої діагностики коронавіруса в Україні пообіцяли тест-системи, МОЗ попередло, що передача нового коронавіруса між людьми відбувається тільки повітряно-крапельним шляхом, і маска не дає абсолютної захисту.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Зазначають, що використовувати маску слід у поєднанні з іншими засобами захисту, інакше створиться помилкове відчуття безпеки.

У МОЗ розповіли, якою повинна бути захисна маска і як правильно її використовувати:

  • повинна покривати ніс і рот;
  • повинна щільно прилягати, без відступів по краях;
  • замінити маску слід як тільки вона стала вологою;
  • не чіпати центральну частину маски руками
  • не використовувати маску повторно.

У той же час у повідомленні наголошується, що людям з будь-якими респіраторними симптомами необхідно носити маску, щоб не поширювати інфекцію, а здоровим — уникати великих скупчень, особливо в закритих приміщеннях.

"Всім медичним працівникам необхідно носити звичайну маску при роботі з пацієнтами, у яких підозрюють ГРВІ і використовувати респіратор рівня N95", — додали в МОЗ.

Техніка надягання маски. Фото: medicom-ua.comЯк правильно носити маску. Фото: medicom-ua.com

Раніше Українські Новини писали про те, що в МОЗ скликали брифінг і розповіли, що відомо про китайський коронавірус, включаючи методи захисту від нього.

Нагадаємо, в аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.

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