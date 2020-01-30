У МОЗ пояснили, чи може маска захистити від китайського коронавіруса

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Зазначають, що використовувати маску слід у поєднанні з іншими засобами захисту, інакше створиться помилкове відчуття безпеки.

У МОЗ розповіли, якою повинна бути захисна маска і як правильно її використовувати:

повинна покривати ніс і рот;

повинна щільно прилягати, без відступів по краях;

замінити маску слід як тільки вона стала вологою;

не чіпати центральну частину маски руками

не використовувати маску повторно.

У той же час у повідомленні наголошується, що людям з будь-якими респіраторними симптомами необхідно носити маску, щоб не поширювати інфекцію, а здоровим — уникати великих скупчень, особливо в закритих приміщеннях.

"Всім медичним працівникам необхідно носити звичайну маску при роботі з пацієнтами, у яких підозрюють ГРВІ і використовувати респіратор рівня N95", — додали в МОЗ.

Як правильно носити маску. Фото: medicom-ua.com

Раніше Українські Новини писали про те, що в МОЗ скликали брифінг і розповіли, що відомо про китайський коронавірус, включаючи методи захисту від нього.

Нагадаємо, в аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.