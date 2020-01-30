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30 января 2020, четверг, 21:05 16
Общество 2020-01-30T21:05:33+02:00
Українські Новини
Снег, порывы ветра и дожди: прогноз на последний день января

Снег, порывы ветра и дожди: прогноз на последний день января

Анна Рудык
Непогода в Украине, погода в Украине, погода в Киеве, Прогноз погоды
Снег. Фото: Yurtgazetesi.com.tr
Снег. Фото: Yurtgazetesi.com.tr

31 января в Киеве облачно, утром и днем небольшой мокрый снег и дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +2...+4 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В Карпатах ночью умеренный, днем значительный снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Моршине ночью небольшой, днем умеренный снег и дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4...+6 градусов.

В Трускавце ночью небольшой, днем умеренный снег и дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4...+6 градусов.

В Сваляве ночью небольшой, днем умеренный снег и дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем +1...+3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +2…-3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +2…-3 градуса, днем 0...+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области небольшой дождь и снег, ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +2…-3 градуса, днем 0...+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Одесской и Николаевской областях небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +2...-4 градуса, днем +3...+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +2…-3 градуса, днем +3...+8 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью -1...+1 градус, днем +5...+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Украине ожидается ухудшение погодных условий с сильными порывами ветра и метелями.

Также в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

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