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29 января 2020, среда, 23:55 103
Общество 2020-01-29T23:55:10+02:00
Українські Новини
Дожди, метели и гололедица: спасатели предупредили об опасной погоде

Дожди, метели и гололедица: спасатели предупредили об опасной погоде

Анна Рудык
Прогноз погоды, Транспорт, Штормовое предупреждение, Ухудшение погоды, погода в Украине
Метель. Фото: pixabay
Метель. Фото: pixabay

В Украине ожидается ухудшение погодных условий с сильными порывами ветра и метелями. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что умеренный снег будет 29 января, днем ​​31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

Также в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

При этом 29-30 января в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предупреждают, что осложнение погодных условий вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

По Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщали Українські Новини, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

Ранее синоптик дала прогноз погоды на год.

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