Дожди, метели и гололедица: спасатели предупредили об опасной погоде

В Украине ожидается ухудшение погодных условий с сильными порывами ветра и метелями. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Так, сообщается, что умеренный снег будет 29 января, днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица. Также в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. При этом 29-30 января в большинстве областей порывы ветра 15-20 м\/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый). Спасатели предупреждают, что осложнение погодных условий вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. По Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15-20 м\/с. Как сообщали Українські Новини, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю. Ранее синоптик дала прогноз погоды на год.