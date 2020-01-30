Сніг, пориви вітру та дощі: прогноз на останній день січня

31 січня в Києві хмарно, зранку та вдень невеликий мокрий сніг і дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +2...+4 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг і дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У Карпатах вночі помірний, вдень значний сніг, температура вночі 0...-5 градусів, вдень 0...-5 градусів.

У Моршині вночі невеликий, вдень помірний сніг і дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

У Трускавці вночі невеликий, вдень помірний сніг і дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

У Сваляві вночі невеликий, вдень помірний сніг і дощ, температура вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно, невеликий дощ і мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У центрі України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+6 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вдень у Харківській області невеликий дощ і сніг, вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вдень в Одеській і Миколаївській областях невеликий дощ і мокрий сніг, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +2...-4 градуси, вдень +3...+8 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+8 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі -1...+1 градус, удень +5...+7 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні очікується погіршення погодних умов з сильними поривами вітру і хуртовинами.

Також в Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень.