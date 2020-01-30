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30 січня 2020, четвер, 20:10 6
Силові структури 2020-01-30T20:21:41+02:00
Українські Новини
Порошенко не з'явиться на допит у ДБР 31 січня через закордонне відрядження

Порошенко не з'явиться на допит у ДБР 31 січня через закордонне відрядження

Таня Войтюк
Петро Порошенко, допити, ДБР, держзрада
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Після того, як ДБР допитало по справі про держзраду екс-Президента Петра Порошенка, він повідомив, що не зможе прийти на допит в Державне бюро розслідувань 31 січня у зв'язку з тим, що знаходиться у відрядженні за кордоном.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби на сайті партії "Європейська солідарність", передають Українські Новини.

"У зв'язку з важливою зарубіжною поїздкою п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко не зможе прибути 31 січня на допит в ГБР. Про це слідчих Державного бюро розслідувань офіційно поінформував адвокат Порошенко Ігор Головань", - сказано в ньому.

Вказується, що Головань повідомив бюро, що Порошенко до пізнього вечора 3 лютого перебуватиме у відрядженні за межами України і не може прибути на допит з поважної причини.

Адвокат зазначив, що Порошенко 24 січня, перебуваючи в ГБР, заявляв про свою готовність у той же день дати свідчення по всіх справах і попереджав про заплановану відсутність в країні 31 січня.

На 31 січня призначено допит Порошенка в якості свідка у справі про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці.

Як повідомляли Українські Новини, після допиту Порошенко розповів, що ДБР читає його листування і всі допити підлаштовані так, щоб він не зміг поїхати на міжнародні події.

Раніше Порошенко назвав співробітників, які не пустили його депутатіву ДБР "не українцями" і "не поліцейськими".

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