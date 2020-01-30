С 4 февраля пассажиры из Китая смогут прибывать в аэропорт "Борисполь" только транзитными рейсами

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Пассажиры все равно будут к нам прибывать, возможно, это будут транзитные рейсы, другие аэропорты, из Анкары, Стамбула, Дохи, например. Будем отслеживать и вместе с Минздравом будем применять меры по контролю над этими транзитными рейсами", - сказал Струк.

Он подчеркнул, что авиакомпании, базирующиеся в аэропорту, а именно МАУ и SkyUp, с 4 февраля приостанавливают выполнение прямых рейсов из/в Китай.

Отмечается, что с 23 февраля аэропорт работает в усиленном режиме, также была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой было принято решение работать по технологической инструкции, которая введена в связи с обслуживанием рейсов, направляющихся со стран с усложненной эпидемической ситуацией.

По словам Струка, все сотрудники аэропорта получили средства индивидуальной защиты, а первым на борт из Китая поднимается сотрудник карантинной службы для оценки состояния пассажиров.

На данный момент ни один прилетевший из Китая самолет не был отправлен в карантин.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) намерена приостановить полеты из Киева в Санью (Китай) в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае предварительно до 24 февраля.

Ранее туристический оператор компания Join Up заявила, что намерена вернуть своих туристов с острова Хайнань (Китай) в связи со вспышкой коронавируса в стране до 2 февраля.

В Украине на данный момент не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, который впервые был обнаружен в городе Ухань (Китай).