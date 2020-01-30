З 4 лютого пасажири з Китаю зможуть прибувати в аеропорт "Бориспіль" тільки транзитними рейсами

У зв'язку з тим, що коронавірус поширився на всі регіони Китаю,

Про це він заявив в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Пасажири все одно будуть прибувати до нас, можливо, це будуть транзитні рейси, інші аеропорти, з Анкари, Стамбула, Дохи, наприклад. Будемо відстежувати і разом з МОЗ будемо застосовувати заходи з контролю над цими транзитними рейсами", - сказав Струк.

Він підкреслив, що авіакомпанії, що базуються в аеропорту, а саме МАУ і SkyUp, з 4 лютого призупиняють виконання прямих рейсів з/в Китай.

Наголошується, що з 23 лютого аеропорт працює в посиленому режимі, також була проведена комісія з надзвичайних ситуацій, на якій було прийнято рішення працювати за технологічною інструкцією, яка введена у зв'язку з обслуговуванням рейсів, що прямують з країн з ускладненою епідемічною ситуацією.

За словами Струка, всі співробітники аеропорту отримали засоби індивідуального захисту, а першим на борт з Китаю піднімається співробітник карантинної служби для оцінки стану пасажирів.

На даний момент жоден літак з Китаю не був відправлений в карантин.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) має намір призупинити польоти з Києва в Санью (Китай) у зв'язку зі спалахом нового коронавіруса в Китаї попередньо до 24 лютого.

Раніше туристичний оператор компанія Join Up заявила, що має намір повернути своїх туристів з острова Хайнань (Китай) у зв'язку зі спалахом коронавіруса в країні до 2 лютого.

В Україні на даний момент не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, який вперше був виявлений в місті Ухань (Китай).