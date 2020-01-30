підписатися на розсилку
24.65 25
27 27.45
˟
30 січня 2020, четвер, 18:59 2
Суспільство 2020-01-30T19:36:20+02:00
Українські Новини
З 4 лютого пасажири з Китаю зможуть прибувати в аеропорт "Бориспіль" тільки транзитними рейсами

З 4 лютого пасажири з Китаю зможуть прибувати в аеропорт "Бориспіль" тільки транзитними рейсами

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, МАУ, Китай, Вірус, аеропорт
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України

У зв'язку з тим, що коронавірус поширився на всі регіони Китаю, заступник генерального директора з інженерно-технічного забезпечення міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) Олег Струк заявив, що з 4 лютого пасажири з Китаю зможуть прибути в аеропорт тільки транзитними рейсами.

Про це він заявив в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Пасажири все одно будуть прибувати до нас, можливо, це будуть транзитні рейси, інші аеропорти, з Анкари, Стамбула, Дохи, наприклад. Будемо відстежувати і разом з МОЗ будемо застосовувати заходи з контролю над цими транзитними рейсами", - сказав Струк.

Він підкреслив, що авіакомпанії, що базуються в аеропорту, а саме МАУ і SkyUp, з 4 лютого призупиняють виконання прямих рейсів з/в Китай.

Наголошується, що з 23 лютого аеропорт працює в посиленому режимі, також була проведена комісія з надзвичайних ситуацій, на якій було прийнято рішення працювати за технологічною інструкцією, яка введена у зв'язку з обслуговуванням рейсів, що прямують з країн з ускладненою епідемічною ситуацією.

За словами Струка, всі співробітники аеропорту отримали засоби індивідуального захисту, а першим на борт з Китаю піднімається співробітник карантинної служби для оцінки стану пасажирів.

На даний момент жоден літак з Китаю не був відправлений в карантин.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) має намір призупинити польоти з Києва в Санью (Китай) у зв'язку зі спалахом нового коронавіруса в Китаї попередньо до 24 лютого.

Раніше туристичний оператор компанія Join Up заявила, що має намір повернути своїх туристів з острова Хайнань (Китай) у зв'язку зі спалахом коронавіруса в країні до 2 лютого.

В Україні на даний момент не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, який вперше був виявлений в місті Ухань (Китай).

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Китаї МАУ Китай Вірус аеропорт "Бориспіль"

Наприкінці 2020 інфляція прискориться, - НБУ
Опалювальний сезон під загрозою: критичну заборгованість за газ мають 18 підприємств
Новини
Після обвалу гривня на міжбанку "завмерла" 19:09
З 4 лютого пасажири з Китаю зможуть прибувати в аеропорт "Бориспіль" тільки транзитними рейсами 18:59
Українці мають платити менше. Гончарук доручив місцевій владі протягом зими зменшити платіжки 18:50
У Гончарука викликають на нараду підприємства-боржники по зарплатах 18:44
На початку березня поліція відзвітує як розслідувала злочини проти журналістів 18:34
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Для будівництва розв'язок на трасах Київ-Чоп і Київ-Одеса оголошені тендери,– радник прем'єра Голик 15:31
більше новин
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
В Україні високий ризик інфікування пацієнтів при переливаннях крові в держлікарнях, – Вахненко 17:01
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
більше новин
НБУ зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok