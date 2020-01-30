В начале марта полиция отчитается как расследовала преступления против журналистов

В связи с тем, что за три года на журналистов нападали 250 раз, в начале марта должен состояться публичный отчет МВД и Национальной полиции о ходе расследования преступлений против журналистов. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook. По его словам, от НСЖУ было передано заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко и руководителю Национальной полиции Игорю Клименко результаты мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов" по 2019, согласно которому было зафиксировано 75 инцидентов физической агрессии. "О регулярных публичных отчетах было договорено в конце прошлого года с министром Арсеном Аваковым, соответствующие рекомендации утверждены по результатам специальных парламентских слушаний по безопасности журналистов", - написал он. Главный результат, которого ожидают в НСЖУ - это появление прецедентов эффективных расследований и весомого наказания для нападавших на журналистов. Как сообщали Українські Новини, польские и украинские журналисты требуют, чтобы Бородянский не вводил уголовную ответственность для представителей СМИ. Тем временем, Томиленко считает, что законопроект Министерства культуры о медиа является враждебным к украинским журналистам и имеет целью контроль над СМИ и журналистами.