В начале марта полиция отчитается как расследовала преступления против журналистов

В связи с тем, что за три года на журналистов нападали 250 раз, в начале марта должен состояться публичный отчет МВД и Национальной полиции о ходе расследования преступлений против журналистов.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.

По его словам, от НСЖУ было передано заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко и руководителю Национальной полиции Игорю Клименко результаты мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов" по 2019, согласно которому было зафиксировано 75 инцидентов физической агрессии.

"О регулярных публичных отчетах было договорено в конце прошлого года с министром Арсеном Аваковым, соответствующие рекомендации утверждены по результатам специальных парламентских слушаний по безопасности журналистов", - написал он.

Главный результат, которого ожидают в НСЖУ - это появление прецедентов эффективных расследований и весомого наказания для нападавших на журналистов.

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