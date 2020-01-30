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30 января 2020, четверг, 18:34 23
СМИ 2020-01-30T18:42:44+02:00
Українські Новини
В начале марта полиция отчитается как расследовала преступления против журналистов

В начале марта полиция отчитается как расследовала преступления против журналистов

Таня Войтюк
Сергей Томиленко, СМИ, Медиа, Журналисты, нападения на журналистов, Арсен Аваков, Антон Геращенко, Игорь Клименко, НСЖУ
Сергей Томиленко. Фото: facebook/sergiy.tomilenko
Сергей Томиленко. Фото: facebook/sergiy.tomilenko

В связи с тем, что за три года на журналистов нападали 250 раз, в начале марта должен состояться публичный отчет МВД и Национальной полиции о ходе расследования преступлений против журналистов.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.

По его словам, от НСЖУ было передано заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко и руководителю Национальной полиции Игорю Клименко результаты мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов" по 2019, согласно которому было зафиксировано 75 инцидентов физической агрессии.

"О регулярных публичных отчетах было договорено в конце прошлого года с министром Арсеном Аваковым, соответствующие рекомендации утверждены по результатам специальных парламентских слушаний по безопасности журналистов", - написал он.

Главный результат, которого ожидают в НСЖУ - это появление прецедентов эффективных расследований и весомого наказания для нападавших на журналистов.

Как сообщали Українські Новини, польские и украинские журналисты требуют, чтобы Бородянский не вводил уголовную ответственность для представителей СМИ.

Тем временем, Томиленко считает, что законопроект Министерства культуры о медиа является враждебным к украинским журналистам и имеет целью контроль над СМИ и журналистами.

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