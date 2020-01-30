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30 января 2020, четверг, 17:40 11
Общество 2020-01-30T17:41:11+02:00
Українські Новини
Грипп атакует учащихся: Киев продолжает останавливать занятия в школах

Грипп атакует учащихся: Киев продолжает останавливать занятия в школах

Анна Рудык
Грипп, заболеваемость гриппом, Школа, Карантин в школах Киева
Школа
Школа

Киевская городская государственная администрация (КГГА) констатирует приостановление обучения в 7 школах полностью и в 34 частично в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини.

"Полностью прекращены занятия в 7 школах и отдельных классах 34 школ столицы", - сказано в нем.

По состоянию на 30 января наибольший процент отсутствующих учеников зафиксирован в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов.

Средний показатель отсутствующих на занятиях школьников по городу составляет 20%.

Для профилактики уровня заболеваемости среди школьников департамент образования и науки рекомендует отслеживать посещаемость детей учебных заведений, проводить инструктажи по безопасности жизнедеятельности, а также усилить контроль за соблюдением санитарных норм.

Кроме того, рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий в учебных заведениях, а в случае объявления карантина - обеспечить выполнение образовательной программы за счет дистанционного обучения.

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