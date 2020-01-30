Грип атакує учнів: Київ продовжує зупиняти заняття в школах

Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує призупинення навчання в 7 школах повністю 34 частково у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА, передають Українські Новини.

"Повністю припинені заняття в 7 школах і окремих класах 34 шкіл столиці", - сказано в ньому.

Станом на 30 січня найбільший відсоток відсутніх учнів зафіксований в школах Святошинського (23%), Дарницького (23%) та Оболонського (21%) районів.

Середній показник відсутніх на заняттях школярів по місту становить 20%.

Для профілактики рівня захворюваності серед школярів департамент освіти і науки рекомендує відслідковувати відвідуваність дітей навчальних закладів, проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності, а також посилити контроль за дотриманням санітарних норм.

Крім того, рекомендується обмежити проведення масових заходів у навчальних закладах, а в разі оголошення карантину - забезпечити виконання освітньої програми за рахунок дистанційного навчання.

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