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30 січня 2020, четвер, 17:40 21
Суспільство 2020-01-30T17:47:21+02:00
Українські Новини
Грип атакує учнів: Київ продовжує зупиняти заняття в школах

Грип атакує учнів: Київ продовжує зупиняти заняття в школах

Анна Рудык
Грип, Школа, захворюваність на грип, Карантин в школах Києва
Школа
Школа

Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує призупинення навчання в 7 школах повністю 34 частково у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА, передають Українські Новини.

"Повністю припинені заняття в 7 школах і окремих класах 34 шкіл столиці", - сказано в ньому.

Станом на 30 січня найбільший відсоток відсутніх учнів зафіксований в школах Святошинського (23%), Дарницького (23%) та Оболонського (21%) районів.

Середній показник відсутніх на заняттях школярів по місту становить 20%.

Для профілактики рівня захворюваності серед школярів департамент освіти і науки рекомендує відслідковувати відвідуваність дітей навчальних закладів, проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності, а також посилити контроль за дотриманням санітарних норм.

Крім того, рекомендується обмежити проведення масових заходів у навчальних закладах, а в разі оголошення карантину - забезпечити виконання освітньої програми за рахунок дистанційного навчання.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні масово закривають школи на карантин: повний список областей.

Також Українські Новини писали про 7 найбільш поширених міфів про грип, які можуть нашкодити, а також про те, які принципи допоможуть уникнути нового смертельного коронавірусу, який вийшов за межі Китаю.

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