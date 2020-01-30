У "Борисполі" приземлився перший літак з евакуйованими з Китаю українцями

В аеропорт "Бориспіль" прибув перший літак з Китаю з евакуйованими українцями з острова Хайнань. Про це з місця подій передає кореспондент hromadske.

Закриті всі парки, екскурсії скасували, а ціни на маски різко підскочили — українська туристка розповіла про ситуацію в Китаї, звідки вона повернулася сьогодні через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/Vci3bliw11

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Наголошується, що додому з туристичного острова повернулися 158 українців. За словами прибулих, на острові немає паніки з приводу епідемії коронавіруса, яка є в кожній області Китаю. При цьому, люди ходять в масках і придбали більшість товарів в аптеках і магазинах.

«Класно! Здорово! Кльово! Ніякої паніки!», — український турист так описавши відпочинок у Китаї, звідки його евакуювали через спалах у країні смертельної коронавірусу pic.twitter.com/6ZJoKP5232

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Як повідомляє відомство, перевірка санітарної командою Моз обмежилася лише вимірюванням температури. Деякі туристи здивувалися, що після повернення у них тільки виміряли температуру, а лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людини в скафандрі". Раніше в Міністерстві охорони здоров'я вже говорили про це, уточнивши, що інші перевірки не потрібні.

«Усе чудово, ніякої паніки, звичайний відпочинок», — український турист розповів про повернення з Китаю, де нині борються з уханським коронавірусом. Перших 158 українських туристів сьогодні евакуювали з КНР pic.twitter.com/BKAwSbecTh

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Туристи, з якими вдалося поговорити, залишилися задоволені поїздкою і не бачили приводів для паніки. Також зазначили, що рейс для евакуації не особливо відрізнявся від звичайного.

Відпочинок сподобався, паніки не відчули, а під час польоту просто поміряли температуру — українська туристка розповіла про повернення з Китаю, звідки вона прилетіла через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/RPaKNRtb30

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Незважаючи на відсутність паніки, парки на острові Хайнань закрили, а екскурсії скасували. Крім того, ціни в регіоні зросли.

Як повідомляли "Українські Новини", у Римі шість тисяч пасажирів лайнеру не випустили на берег через виявлення на борту симптомів коронавірусу.

Також 29 січня, у Франції був підтверджений п'ятий випадок захворювання на коронавірус 2019-nCoV.