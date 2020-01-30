підписатися на розсилку
24.65 25
27 27.45
˟
30 січня 2020, четвер, 17:12 10
Суспільство 2020-01-30T19:00:03+02:00
Українські Новини
У "Борисполі" приземлився перший літак з евакуйованими з Китаю українцями

У "Борисполі" приземлився перший літак з евакуйованими з Китаю українцями

Елизавета Кесельман
Бориспіль, Прибуття літака, Евакуація людей, Коронавірус

В аеропорт "Бориспіль" прибув перший літак з Китаю з евакуйованими українцями з острова Хайнань. Про це з місця подій передає кореспондент hromadske.

 

Закриті всі парки, екскурсії скасували, а ціни на маски різко підскочили — українська туристка розповіла про ситуацію в Китаї, звідки вона повернулася сьогодні через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/Vci3bliw11

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

 

Наголошується, що додому з туристичного острова повернулися 158 українців. За словами прибулих, на острові немає паніки з приводу епідемії коронавіруса, яка є в кожній області Китаю. При цьому, люди ходять в масках і придбали більшість товарів в аптеках і магазинах.

 

«Класно! Здорово! Кльово! Ніякої паніки!», — український турист так описавши відпочинок у Китаї, звідки його евакуювали через спалах у країні смертельної коронавірусу pic.twitter.com/6ZJoKP5232

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

 

Як повідомляє відомство, перевірка санітарної командою Моз обмежилася лише вимірюванням температури. Деякі туристи здивувалися, що після повернення у них тільки виміряли температуру, а лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людини в скафандрі". Раніше в Міністерстві охорони здоров'я вже говорили про це, уточнивши, що інші перевірки не потрібні.

 

«Усе чудово, ніякої паніки, звичайний відпочинок», — український турист розповів про повернення з Китаю, де нині борються з уханським коронавірусом. Перших 158 українських туристів сьогодні евакуювали з КНР pic.twitter.com/BKAwSbecTh

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

 

Туристи, з якими вдалося поговорити, залишилися задоволені поїздкою і не бачили приводів для паніки. Також зазначили, що рейс для евакуації не особливо відрізнявся від звичайного.

 

Відпочинок сподобався, паніки не відчули, а під час польоту просто поміряли температуру — українська туристка розповіла про повернення з Китаю, звідки вона прилетіла через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/RPaKNRtb30

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

 

Незважаючи на відсутність паніки, парки на острові Хайнань закрили, а екскурсії скасували. Крім того, ціни в регіоні зросли.

Як повідомляли "Українські Новини", у Римі шість тисяч пасажирів лайнеру не випустили на берег через виявлення на борту симптомів коронавірусу.

Також 29 січня, у Франції був підтверджений п'ятий випадок захворювання на коронавірус 2019-nCoV.

Більше новин про: Бориспіль Прибуття літака Евакуація людей Коронавірус

Наприкінці 2020 інфляція прискориться, - НБУ
Опалювальний сезон під загрозою: критичну заборгованість за газ мають 18 підприємств
Новини
Українці мають платити менше. Гончарук доручив місцевій владі протягом зими зменшити платіжки 18:50
У Гончарука викликають на нараду підприємства-боржники по зарплатах 18:44
На початку березня поліція відзвітує як розслідувала злочини проти журналістів 18:34
Милованов заявив, що Федоров може перебувати в реанімації: прес-служба все заперечує 18:30
31.01.20 11:00 Круглий стіл: "Законопроекти: порушення прав людини" 18:23
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Для будівництва розв'язок на трасах Київ-Чоп і Київ-Одеса оголошені тендери,– радник прем'єра Голик 15:31
більше новин
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
В Україні високий ризик інфікування пацієнтів при переливаннях крові в держлікарнях, – Вахненко 17:01
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
більше новин
НБУ зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok