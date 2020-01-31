Чем опасна ртуть и как правильно утилизировать разбитый термометр

В домах многих украинцев есть ртутные градусники. Со ртутью также можно столкнуться в повседневной жизни. Например, ртуть нашли в электрощитовой одного из корпусов "Львовской плитехники". Если неправильно утилизировать найденную ртуть или ртуть из разбитого термометра, то она даже в небольших количествах может вызвать проблемы со здоровьем. Об отравлении ртутью, симптомах и о том, что необходимо делать, если разбился градусник, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook

Сообщается, что маленьких дозах ртуть не представляет угрозы, но при серьезном отравлении появится плохое самочувствие. Такое отравление особенно опасно для беременных женщин, подростков и детей. У последних двух организм еще развивается, а потому неврологические последствия отравления могут быть очень серьезными (нарушение работы мозга, инвалидность и другие).

Симптомы отравления ртутью:

истощение;

тревожность;

раздражение;

головная боль;

повышение температуры;

тремор в теле;

мышечная слабость;

нарушения координации;

проблемы со зрением, слухом и речью.

Что делать, если термометр разбился

Не стоит паниковать. Следует вывести из комнаты всех, кто не будет убирать ртуть. Вещество начинает испаряться при температуре 20 ℃, потому можно сразу же открыть окно, чтобы уменьшить концентрацию испарений ртути в помещении и охладить его. Но ни в коем случае нельзя, чтобы в помещении был сквозняк. Иначе ртуть разлетится по комнате и ее будет сложнее собирать. Нужно надеть резиновые, нитриловые или латексные перчатки и осторожно собрать осколки термометра в бумажное полотенце или салфетку. Их следует поместить в герметичный пакет с застежкой — зип-пакет. Необходимо осмотреть не только место, где разбился термометр, но и другие помещения. Собирать шарики ртути в кучу следует скребком или куском картона. Движения должны быть медленными и спокойными, иначе ртуть разлетится на еще более мелкие кусочки. После этого нужно собрать большие шарики пипеткой, выжать ртуть на влажное полотенце и завернуть его. Затем необходимо положить завернутое полотенце в зип-пакет и промаркировать его таким образом, чтобы было понятно, что внутри токсичное вещество — ртуть. Если остались небольшие кусочки ртути в щелях, необходимо воспользоваться кремом для бритья и щеткой, чтобы достать их. Также можно попробовать скотч: отклеивать его от поверхности нужно медленно, чтобы мелкое стекло или ртуть успели зацепиться. После использования необходимо утилизовать все, что контактировало с ртутью, аналогично тому, как утилизировали саму ртуть и разбитый термометр.

Что нельзя делать, когда убираете ртуть

Пылесосить ртуть и использовать веник. Иначе она распадется на меньшие частицы и попадет в воздух. Выливать ртуть в водосток. Она может попасть в сантехнику и повредить ее, а также — остаться в самом водостоке и продолжать отравлять территорию. Оставаться в той же одежде, которую носили во время инцидента. На ней могут оставаться частицы ртути.

Если нашли разбитый термометр, но ртути рядом с ним не видно, или ртуть находится в труднодоступных местах, стоит вызвать спасателей, чтобы они осмотрели помещения и измерили уровень ртутных паров. При необходимости они проведут демеркуризацию помещения — очистят его от токсичной ртути.

Самостоятельно очистить помещение возможно. Но важно понимать, что ртуть при благоприятных для этого условиях начинает испаряться сразу, а симптомы отравления впервые могут проявиться только через 8-24 часов после вдыхания испарений.

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