В Харькове раздался взрыв и выстрелы, введена операция "Сирена"

В Харькове сегодня, 30 января, возле дома по улице Кузнечной произошел взрыв и были слышны выстрелы. Об этом сообщает пресс - служба харьковской полиции.

По данным правоохранителей, около 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины, что в Шевченковском районе города были слышны сильный взрыв и выстрелы. По указанному адресу сразу выехали следователи и взрывотехники.

Очевидцы рассказали, что с места происшествия уехал белый автомобиль, в котором мог находиться пострадавший. Сейчас полиция устанавливает местонахождение автомобиля.

В городе была введена операция "Сирена". На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк", улица была усыпана купюрами, объявлен план "Сирена".

Ранее на Рождество в одесском общежитии взорвалась граната: три человека в больнице.

Также в центральной больнице Одессы прогремел взрыв: мужчина и женщина погибли на месте.