подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
30 января 2020, четверг, 15:47 452
Политика 2020-01-30T15:47:21+02:00
Українські Новини
В Харькове раздался взрыв и выстрелы, введена операция "Сирена"

В Харькове раздался взрыв и выстрелы, введена операция "Сирена"

Ольга Фандорина
Взрыв, Харьков, план
Взрыв в Харькове. Фото: hk.npu.gov.ua
Взрыв в Харькове. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове сегодня, 30 января, возле дома по улице Кузнечной произошел взрыв и были слышны выстрелы. Об этом сообщает пресс - служба харьковской полиции.

По данным правоохранителей, около 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины, что в Шевченковском районе города были слышны сильный взрыв и выстрелы. По указанному адресу сразу выехали следователи и взрывотехники.

Очевидцы рассказали, что с места происшествия уехал белый автомобиль, в котором мог находиться пострадавший. Сейчас полиция устанавливает местонахождение автомобиля.

В городе была введена операция "Сирена". На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк", улица была усыпана купюрами, объявлен план "Сирена".

Ранее на Рождество в одесском общежитии взорвалась граната: три человека в больнице.

Также в центральной больнице Одессы прогремел взрыв: мужчина и женщина погибли на месте.

Больше новостей о: Взрыв Харьков план "Сирена" Взрыв в Харькове

В конце 2020 инфляция ускорится, - НБУ
Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест
Новости
Совет ЕС окончательно утвердил Brexit 16:57
Клиенты "Волыньгаз сбыт" каждый двадцатый платеж за газ осуществляют через интернет 16:54 Пресс-релиз
В Польше предлагают создать военную бригаду с Украиной и Румынией 16:49
Наама Иссахар с матерью и Нетаньяху.Фото: twitter/netanyahu
Израильтянка, приговоренная в России к почти 8 годам колонии, вылетела в Израиль на самолете Нетаньяху 16:45
В 2019 году закарпатцы сократили потребление газа на 19% 16:37 Пресс-релиз
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
больше новостей
НБУ сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok