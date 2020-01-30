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30 января 2020, четверг, 14:13 57
Экономика 2020-01-30T14:13:37+02:00
Українські Новини
НБУ снизил учетную ставку до 11%

НБУ снизил учетную ставку до 11%

Ольга Фандорина
НБУ, Кредит, Инфляция, Учетная ставка
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua

Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 11%.

Об этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета, передают Українськi Новини.

В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (с 9,8% в 2018 году) - самого низкого уровня за последние шесть лет.

Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п. п., которую декларировал с 2015 года, даже быстрее, чем ожидалось.

Укрепление гривны имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце 2019 года, нивелировав эффекты достаточно сильного потребительского спроса.

Как сообщали Українськi Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре 2018 - до 18%, в апреле 2019 – снизил до 17,5%, в июле 2019 – до 17%, в сентябре 2019 – до 16,5%, в октябре 2019 – до 15,5%.

Также и инфляция в Украине замедлилась: цены на продукты, топливо и услуги растут медленнее.

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