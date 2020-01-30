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30 января 2020, четверг, 13:15 51
Судебная власть 2020-01-30T13:18:06+02:00
Українські Новини
Суд рассмотрит законность назначения замов ГБР

Суд рассмотрит законность назначения замов ГБР

Елизавета Драбкина
ГБР, Александр Бабиков, Окружной административный суд Киева
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск о законности определения победителей конкурса на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии ГБР от 10 января об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого зама и заместителей директора ГБР.

Кроме этого, истец просит суд обязать комиссию допустить его к участию в данном конкурсе.

На данный момент суд открыл производство по данному административному иску.

Рассмотрение дела будет осуществляться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Как сообщали Українськi Новини, 20 января исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Александра Бабикова и экс-сотрудника СБУ Александра Соколова.

В Офисе генпрокурора заявили, что Бабиков защищал Януковича в суде.

Венедиктова не намерена его увольнять.

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