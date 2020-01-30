У Зеленского отрицают, что просили о встрече с Путиным в Израиле

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявляет, что Киев просил о встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Израиле. Об этом сообщает Украинская Правда в четверг, 30 января.

"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", - заверил Ермак.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле озадачены отказом Зеленского от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Зеленский не исключал возможность встречи с Путиным в Израиле, а в СМИ появилась информация, что у Путина заявили об отправлении Зеленским Путину запроса на встречу.

Тем временем, Путин на выступлении в Израиле рассказал о русофобии без уточнения, в чем именно она заключается.