подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
30 января 2020, четверг, 13:07 59
Политика 2020-01-30T13:07:53+02:00
Українські Новини
У Зеленского отрицают, что просили о встрече с Путиным в Израиле

У Зеленского отрицают, что просили о встрече с Путиным в Израиле

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Встреча, Встреча Зеленского и Путина
Зеленский и Путин. Коллаж
Зеленский и Путин. Коллаж

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявляет, что Киев просил о встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Израиле. Об этом сообщает Украинская Правда в четверг, 30 января.

"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", - заверил Ермак.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле озадачены отказом Зеленского от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Зеленский не исключал возможность встречи с Путиным в Израиле, а в СМИ появилась информация, что у Путина заявили об отправлении Зеленским Путину запроса на встречу.

Тем временем, Путин на выступлении в Израиле рассказал о русофобии без уточнения, в чем именно она заключается.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Владимир Путин Встреча Встреча Зеленского и Путина

Директор государственного аэропорта "Борисполь" получил в январе почти полмиллиона гривен зарплаты
Полиция начала расследовать как поджог возгорание автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове
Новости
"Слуга народа" намерена представить законопроект о народовластии в феврале, - депутат Верещук 14:45
Новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы, - НБУ 14:40
В конце 2020 инфляция ускорится, - НБУ 14:18
НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 14:15
НБУ снизил учетную ставку до 11% 14:13
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
больше новостей
Украина ввела безвиз для британцев на год
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok