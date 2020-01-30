У Зеленського заперечують, що просили про зустріч з Путіним в Ізраїлі

Помічник президента України Андрій Єрмак заявляє, що Київ просив про зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним в Ізраїлі. Про це повідомляє Українська Правда у четвер, 30 січня.

"Ніякої зустрічі з Путіним в Ізраїлі не було. Все, що поширювалася у ЗМІ і якісь заяви Ушакова, не відповідають дійсності. Жодних запитів про зустрічі не було", - запевнив Єрмак.

Як повідомляли Українські Новини, в Ізраїлі занепокоєні відмовою Зеленського від участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту.

Зєленський не виключав можливість зустрічі з Путіним в Ізраїлі, а в ЗМІ з'явилася інформація, що у Путіна заявили про відправлення Зеленським Путіну запиту на зустріч.

Тим часом, Путін на виступі в Ізраїлі розповів про русофобії без уточнення, в чому саме вона полягає.