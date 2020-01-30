В 2019 "Укрнафта" увеличила добычу нефти на 4,7%

В 2019 году по сравнению с 2018 годом крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% до 1,516 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

При этом добыча природного газа по сравнению с 2018 годом увеличилась на 7,5% до 1,163 млрд куб. м, а производство сжиженного газа - на 1,8% до 112 тыс. тонн.

В 4 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года добыча нефти и конденсата увеличилась на 2,7% до 381 тыс. тонн, добыча природного газа - на 2,8% до 292 тис. куб. м, а производство сжиженного газа осталось на уровне 29 тыс. тонн.

Сообщается, что среднесуточная добыча нефти и конденсата выросла на 4,6% до 4,15 тыс. тонн/сутки, среднесуточная добыча газа продемонстрировала увеличение с 2,96 млн куб. м/сутки до 3,18 млн куб. м/сутки.

В 2019 году "Укрнафта" провела 7 операций гидроразрыва пласта, завершила капитальный ремонт (КРС) на 160 скважинах, провела 57 операций по интенсификации добычи и вывела из бездействия 121 скважину.

Благодаря этим мероприятиям компании удалось получить дополнительно 173,4 тыс. т нефти и конденсата и 138,1 млн куб. м природного газа.

"Укрнафта" нуждается в инвестициях на уровне 100 млн долларов в год. Это позволит нам инвестировать в перспективные проекты и бурить новые скважины", - прокомментировал заместитель председателя правления компании Маврикий Калугин.

Отмечается, что компании удалось достичь позитивных производственных результатов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов благодаря ряду операций на действующем фонде скважин.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрнафта" попала в список не подлежащих приватизации предприятий.

При этом госаудиторы не могут проверить компанию уже 9 лет.

В 2018 году "Укрнафта" увеличила прибыль в 65 раз.