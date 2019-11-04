Уже 9 лет госаудиторы не могут проверить "Укрнафту"

Государственная аудиторская служба так и не смогла проверить "Укрнафта" по прошествию 9 лет, сообщает "Экономическая правда".

Председатель экспертной организации от компании StateWatch Глеб Каневский рассказал, что последняя плановая ревизия полугосударственного нефтяного гиганта состоялась в 2010 году. Об этом говорится в письме аудиторов.

В письме нарекается, что ревизия ни была начата после письма "Укрнафты", в котором указано, что компания не является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики.

"А потому есть неподконтрольной органам государственного финансового контроля", - пришли к выводу в "Укрнафте".

Госаудитслужба предоставила в Кабмин информацию о Постановлении Верховного Суда, которым подтверждено, что "Укрнафта" (в уставном капитале 50% + 1 акция принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики, поскольку государство Украина в лице Кабинета министров опосредованно владеет контрольным пакетом акций "Укрнафты".

"Следует отметить, что позиция "Укрнафты"по неподконтрольности органам государственного финансового контроля является системной, а потому последняя плановая ревизия Общества проведена 2010 года", - акцентируют аудиторы на полной неподконтрольности менеджмента "Укрнафты".

Отмечается, что "Укрнафта" не против проведения проверки использования государственного имущества, которое не вошло в уставный капитал.

"То, что" Укрнафта "уже 9 лет не допускает государственных аудиторов на свои объекты, означает, что фактически предприятие принадлежит не государству, а узкому кругу бенефициаров группы "Приват", - пришел к выводам из переписки Каневский.

Как сообщали Українські Новини, по версии СМИ, нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев. Также нефтяники пикетируют Высший совет правосудия с требованием прекратить вмешательство в работу судов.