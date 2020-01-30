підписатися на розсилку
24.65 25
27 27.45
˟
30 січня 2020, четвер, 11:19 3
Економіка 2020-01-30T11:19:19+02:00
Українські Новини
У 2019 "Укрнафта" збільшила видобуток нафти на 4,7%

У 2019 "Укрнафта" збільшила видобуток нафти на 4,7%

Оксана Соболь
Укрнафта, Видобуток нафти, Видобуток газу, Енергетика
Укрнафта
Укрнафта

В 2019 році порівняно з 2018 роком найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" збільшила видобуток нафти і конденсату на 4,7% до 1,516 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

При цьому видобуток природного газу в порівнянні з 2018 роком збільшився на 7,5% до 1,163 млрд куб. м, а виробництво зрідженого газу - на 1,8% до 112 тис. тонн.

У 4 кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року видобуток нафти і конденсату збільшився на 2,7% до 381 тис. тонн, видобуток природного газу - на 2,8% до 292 тис. куб. м, а виробництво скрапленого газу залишилося на рівні 29 тис. тонн.

Повідомляється, що середньодобовий видобуток нафти і конденсату зріс на 4,6% до 4,15 тис. тонн/добу, середньодобовий видобуток газу продемонстрував збільшення з 2,96 млн куб. м/добу до 3,18 млн куб. м/добу.

У 2019 році "Укрнафта" провела 7 операцій гідророзриву пласта, завершила капітальний ремонт (КРС) на 160 свердловинах, провела 57 операцій по інтенсифікації видобутку і вивела з бездіяльності 121 свердловину.

Завдяки цим заходам компанії вдалося отримати додатково 173,4 тис. тонн нафти і конденсату і 138,1 млн куб. м природного газу.

"Укрнафта" потребує інвестицій на рівні 100 млн доларів на рік. Це дозволить нам інвестувати у перспективні проекти і бурити нові свердловини", - прокоментував заступник голови правління компанії Маврикій Калугін.

Зазначається, що компанії вдалося досягти позитивних виробничих результатів в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки ряду операцій на діючому фонді свердловин.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрнафта" потрапила в список підприємств, які не підлягають приватизації.

При цьому держаудитори не можуть перевірити компанію вже 9 років.

У 2018 році "Укрнафта" збільшила прибуток у 65 разів.

Більше новин про: Укрнафта Видобуток нафти Видобуток газу Енергетика

"Укрзалізниця" засекретила космічну зарплату свого начальника
Невідомі підпалили автомобіль журналістки у Львові
Новини
Україна ввела безвіз для британців на рік 11:42
США розширили санкції ще на 8 осіб і фірму, причетних до незаконних перевезень і виборів у Криму 11:25
Митниця вилучила контрабанду сигарет на 3 млн гривень на автомобілі з дипломатичними номерами на Львівщині 11:24
У 2019 "Укрнафта" збільшила видобуток нафти на 4,7% 11:19
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Ринок азартних ігор намагаються легалізувати виключно під власника "Парі Матч" Швіндлермана, - ЗМІ 10:45
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Падіння електроопор у Львові. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук
У Львові дві електроопори впали на дорогу, пошкодивши тролейбус і автомобіль 16:42
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
більше новин
За рік в Україні в більш ніж 2000 водоймах вимерли всі живі ресурси
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok