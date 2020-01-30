У 2019 "Укрнафта" збільшила видобуток нафти на 4,7%

В 2019 році порівняно з 2018 роком найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" збільшила видобуток нафти і конденсату на 4,7% до 1,516 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

При цьому видобуток природного газу в порівнянні з 2018 роком збільшився на 7,5% до 1,163 млрд куб. м, а виробництво зрідженого газу - на 1,8% до 112 тис. тонн.

У 4 кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року видобуток нафти і конденсату збільшився на 2,7% до 381 тис. тонн, видобуток природного газу - на 2,8% до 292 тис. куб. м, а виробництво скрапленого газу залишилося на рівні 29 тис. тонн.

Повідомляється, що середньодобовий видобуток нафти і конденсату зріс на 4,6% до 4,15 тис. тонн/добу, середньодобовий видобуток газу продемонстрував збільшення з 2,96 млн куб. м/добу до 3,18 млн куб. м/добу.

У 2019 році "Укрнафта" провела 7 операцій гідророзриву пласта, завершила капітальний ремонт (КРС) на 160 свердловинах, провела 57 операцій по інтенсифікації видобутку і вивела з бездіяльності 121 свердловину.

Завдяки цим заходам компанії вдалося отримати додатково 173,4 тис. тонн нафти і конденсату і 138,1 млн куб. м природного газу.

"Укрнафта" потребує інвестицій на рівні 100 млн доларів на рік. Це дозволить нам інвестувати у перспективні проекти і бурити нові свердловини", - прокоментував заступник голови правління компанії Маврикій Калугін.

Зазначається, що компанії вдалося досягти позитивних виробничих результатів в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки ряду операцій на діючому фонді свердловин.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрнафта" потрапила в список підприємств, які не підлягають приватизації.

При цьому держаудитори не можуть перевірити компанію вже 9 років.

У 2018 році "Укрнафта" збільшила прибуток у 65 разів.