Кабмин утвердил перечень не подлежащих к приватизации стратегических предприятий

Об этом в премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

Таким образом, приватизации не подлежат предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, которые являются естественными монополиями или имеют критически важное значение для общества.

"Мы усилим контроль за надлежащим пользованием имуществом и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, которые не подлежат приватизации", - написал Алексей Гончарук.

В список предприятий попали "Нефтегаз Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", завод "Маяк", "Укрпочта", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Энергоатом", "Укроборонпром" и другие.

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