подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
15 января 2020, среда, 14:50 24
Кабмин 2020-01-15T14:51:51+02:00
Українські Новини
Кабмин утвердил перечень не подлежащих к приватизации стратегических предприятий

Кабмин утвердил перечень не подлежащих к приватизации стратегических предприятий

Таня Войтюк
Приватизация, Алексей Гончарук, Нефтегаз, Укрнафта, Укрпочта, Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

Еще в ноябре премьер-министр Украині Алексей Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020, а сегодня, 15 января, Кабинет Министров утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.

Об этом в премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале

Таким образом, приватизации не подлежат предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, которые являются естественными монополиями или имеют критически важное значение для общества.

"Мы усилим контроль за надлежащим пользованием имуществом и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, которые не подлежат приватизации", - написал Алексей Гончарук.

В список предприятий попали "Нефтегаз Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", завод "Маяк", "Укрпочта", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Энергоатом", "Укроборонпром" и другие.

Как сообщали Українські Новини, эксперты увидели в кадровом решении по "Электротяжмашу" возврат к коррупционным схемам передела госсобственности.

Больше новостей о: Приватизация Алексей Гончарук Нефтегаз Укрнафта Укрпочта Кабмин

Новости
В Кривом Роге из-за распыления в школе неизвестными газового баллончика эвакуировали 569 человек 15:50
Половина зарегистрированных в 2019 легковых автомобилей были дизельными 15:41
Дубилет несколько часов отдыхал на Кипре, но пришлось перервать отпуск 15:39
Температура мирового океана растет с рекордной скоростью 15:31
Кабмин планирует каждый месяц публиковать зарплаты топ-чиновников 15:20
больше новостей
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева 18:29
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Скриншот:instagram.com/abdulaziztf
В Саудовскую Аравию пришла суровая зима 18:02
Полиция Киева определила самый криминальный район столицы 08:50
больше новостей
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Коболев и Витренко получат премию 1 млрд гривен, - политолог 20:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok