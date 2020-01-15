Кабмин утвердил перечень не подлежащих к приватизации стратегических предприятий

Еще в ноябре премьер-министр Украині Алексей Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020, а сегодня, 15 января, Кабинет Министров утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Об этом в премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале. Таким образом, приватизации не подлежат предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, которые являются естественными монополиями или имеют критически важное значение для общества. "Мы усилим контроль за надлежащим пользованием имуществом и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, которые не подлежат приватизации", - написал Алексей Гончарук. В список предприятий попали "Нефтегаз Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", завод "Маяк", "Укрпочта", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Энергоатом", "Укроборонпром" и другие. Как сообщали Українські Новини, эксперты увидели в кадровом решении по "Электротяжмашу" возврат к коррупционным схемам передела госсобственности.