підписатися на розсилку
24.65 25
27 27.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Через візит Майка Помпео в Києві можуть обмежити рух транспорту
30 січня 2020, четвер, 10:15 6
Політика 2020-01-30T11:00:03+02:00
Українські Новини
Через візит Майка Помпео в Києві можуть обмежити рух транспорту

Через візит Майка Помпео в Києві можуть обмежити рух транспорту

Ольга Фандорина
США, Україна, Візит до України, Майк Помпео
Держсекретар США Майк Помпео. Скріншот: Fox News
Держсекретар США Майк Помпео. Скріншот: Fox News

У зв'язку з візитом держсекретаря США Майка Помпео у Києві можуть тимчасово обмежити дорожній рух з 30 січня по 1 лютого. Про це 29 січня повідомила прес-служба Управління державної охорони України.

"Звертаємо увагу мешканців та гостей Києва на те, що з 30 січня по 1 лютого у зв'язку з візитом в Україну Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці", − зазначили у відомстві.

Також в управлінні не виключили ймовірність обмеження руху автомобілів на Бориспільському шосе у четвер, 30 січня і у суботу 1 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, державний секретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня для зустрічей із владою у рамках запланованої поїздки по п'яти країнах.

Помпео несподівано відклав візит в Україну, який був запланований на 3 січня. Раніше Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

Більше новин про: США Україна Візит до України Майк Помпео

"Укрзалізниця" засекретила космічну зарплату свого начальника
Невідомі підпалили автомобіль журналістки у Львові
Новини
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
Депутат "Слуги народу" заступився за водія, який відмовився вимкнути російськомовний серіал в автобусі 11:11
МХП знизив прогноз фінансових показників через зміцнення гривні 10:53
Ринок азартних ігор намагаються легалізувати виключно під власника "Парі Матч" Швіндлермана, - ЗМІ 10:45
В "Укрпошті" підтверджують різке скорочення тиражів місцевих видань, - НСЖУ 10:45 Документ
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Ринок азартних ігор намагаються легалізувати виключно під власника "Парі Матч" Швіндлермана, - ЗМІ 10:45
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
Ярославський на 215-річчя харківського університету передав привітання від Джека Ма 17:31
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Падіння електроопор у Львові. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук
У Львові дві електроопори впали на дорогу, пошкодивши тролейбус і автомобіль 16:42
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
більше новин
За рік в Україні в більш ніж 2000 водоймах вимерли всі живі ресурси
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok