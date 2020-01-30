Через візит Майка Помпео в Києві можуть обмежити рух транспорту

У зв'язку з візитом держсекретаря США Майка Помпео у Києві можуть тимчасово обмежити дорожній рух з 30 січня по 1 лютого. Про це 29 січня повідомила прес-служба Управління державної охорони України. "Звертаємо увагу мешканців та гостей Києва на те, що з 30 січня по 1 лютого у зв'язку з візитом в Україну Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці", − зазначили у відомстві. Також в управлінні не виключили ймовірність обмеження руху автомобілів на Бориспільському шосе у четвер, 30 січня і у суботу 1 лютого. Як повідомляли Українські Новини, державний секретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня для зустрічей із владою у рамках запланованої поїздки по п'яти країнах. Помпео несподівано відклав візит в Україну, який був запланований на 3 січня. Раніше Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.