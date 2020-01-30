"Укрзализныця" засекретила космическую зарплату своего начальника

Акционерное общество "Укрзализныця" отказалась сообщить информацию о зарплате экс-гендиректора общества Евгения Кравцова, которого 29 января Кабмин уволил, ссылаясь на то, что это конфиденциальные данные.

Об этом говорится в ответе "Укрзализныци" на запрос Українських Новин.

"Укразализныця" сообщила, что конфиденциальная информация может быть обнародована, если существует общественный интерес, касающийся нацбезопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Как сообщали Українськi Новини, Евгений Кравцов на протяжении 2018 г ежемесячно, в среднем, получал около 812,4 тыс грн.

Уволенный из "Укрзализныци" Кравцов похвастался "не маленькой компенсацией" за досрочное расторжение контракта. По его словам, 28 января было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело на Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха.