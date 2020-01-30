Коронавірус поширився на всі регіони Китаю

Кількість померлих від коронавірусу зросла до 170, а хворобу підтвердили в Тибеті, це означає, що зараз вірус поширився на всі регіони Китаю, повідомляє "BBC Україна".

Китайські органи охорони здоров'я заявили, що станом на 29 січня в країні було 7711 підтверджених випадків.

Інфекція також поширилася щонайменше в 16 інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) збереться в четвер на засідання, щоб обговорити, чи є вірус глобальною надзвичайною ситуацією для здоров'я.

"В останні дні прогрес вірусу, особливо в деяких країнах. Передача від людини до людини дуже хвилює нас", - заявив у середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс, вказуючи на Німеччину, В'єтнам і Японію.

"Хоча кількість хворих за межами Китаю ще відносно невелика, є потенціал для набагато більшого спалаху", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Японії коронавірус виявили у людини, яка не відвідувала Китай.



Тим часом в Австралії відтворили коронавірус від зараженого пацієнта і передадуть у ВООЗ для досліджень.