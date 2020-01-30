Боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенного оружия

За прошедшие сутки, 29 января, боевики 9 раз открывали огонь в зоне проведения операции объединенных сил (ООС). Вооруженные формирования, подконтрольные РФ, обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

На восточном направлении боевики совершили четыре обстрелы по позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Пески, Лебединский и дважды рядом с Марьинка, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано на северном направлении, а именно: неподалеку Орехово, три раза наряду с Новотошковского и вблизи Новолуганского.

Сообщается, что украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.

Вчера, 29 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, 28 января боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ранены двое военнослужащих.

26 января в зоне проведения ООС на Донбассе погиб боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Евгений Щуренко.

Также боевики под видом Вооруженных сил Украины вечером 26 января стреляли, имитируя нарушение тишины в пределах участка разведения у Петровского в Донецкой области.