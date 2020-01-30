Бойовики обстріляли позиції українських військових із забороненої зброї

За минулу добу, 29 січня, бойовики 9 разів відкривали вогонь в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС). Збройні формування підконтрольні РФ позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил в Facebook.

На східному напрямку бойовики здійснили чотири обстріли по позиціям ВЗСУ поблизу населених пунктів Піски, Лебединське та двічі поруч з Мар’їнкою, застосувавши гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано на північному напрямку, а саме: неподалік Оріхового, три рази поряд з Новотошківським та поблизу Новолуганського.

Повідомляється, що українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли.

Вчора, 29 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, 28 січня бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Поранені двоє військовослужбовців.

26 січня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Євген Щуренко.

Також бойовики під видом Збройних сил України ввечері 26 січня стріляли, імітуючи порушення тиші в межах ділянки розведення у Петровського в Донецькій області.