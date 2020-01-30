Аваков з'їздив у закордонні відрядження за 141 тис. гривень у минулому році

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков витратив 141 238 гривень на відрядження за кордон в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

У Авакова було 9 закордонних відряджень.

В 2019 році міністр двічі (з 9 по 15 лютого і з 3 по 7 березня) відвідав США, і тричі (з 16 по 19 червня, з 18 по 20 листопада та з 8 по 10 грудня) - Францію.

Крім цього, з 16 по 18 травня Аваков з робочою поїздкою перебував в Італії, з 30 червня по 5 липня – в Канаді, з 20 по 22 вересня – в Туреччині та з 2 по 5 листопада – у Великобританії.

При цьому вартість поїздок і кількість компенсованих міністру коштів МВС не вказало.

Відряджень по Україні, згідно відповіді міністерства, Аваков не здійснював.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада перепризначила Авакова міністром внутрішніх справ.



Також Аваков за грудень отримав надбавок і премій в шість разів більше окладу. Його заробітна плата склала 86 тисяч гривень.



Раніше МВС продовжило терміни розгляду запиту про зарплату Авакова за грудень.