підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
30 січня 2020, четвер, 08:23 5
Силові структури 2020-01-30T08:24:24+02:00
Українські Новини
Аваков з'їздив у закордонні відрядження за 141 тис. гривень у минулому році

Аваков з'їздив у закордонні відрядження за 141 тис. гривень у минулому році

Валерия Драгомирова
мвс, Відрядження, закордон, Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков витратив 141 238 гривень на відрядження за кордон в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

У Авакова було 9 закордонних відряджень.

В 2019 році міністр двічі (з 9 по 15 лютого і з 3 по 7 березня) відвідав США, і тричі (з 16 по 19 червня, з 18 по 20 листопада та з 8 по 10 грудня) - Францію.

Крім цього, з 16 по 18 травня Аваков з робочою поїздкою перебував в Італії, з 30 червня по 5 липня – в Канаді, з 20 по 22 вересня – в Туреччині та з 2 по 5 листопада – у Великобританії.

При цьому вартість поїздок і кількість компенсованих міністру коштів МВС не вказало.

Відряджень по Україні, згідно відповіді міністерства, Аваков не здійснював.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада перепризначила Авакова міністром внутрішніх справ.


Також Аваков за грудень отримав надбавок і премій в шість разів більше окладу. Його заробітна плата склала 86 тисяч гривень.

Раніше МВС продовжило терміни розгляду запиту про зарплату Авакова за грудень.

Більше новин про: мвс Відрядження закордон Арсен Аваков

У Зеленського немає заяви Гончарука про відставку
В Україні перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ
Новини
Бойовики обстріляли позиції українських військових із забороненої зброї 08:26
Мінкульт виділив націоналістам половину бюджету на молодіжні організації 08:25
Аваков з'їздив у закордонні відрядження за 141 тис. гривень у минулому році 08:23
За роки незалежності в Україні зникло понад 10 тисяч річок 07:21
Єлизавета Ясько Фото: Facebook
До депутатства нинішня глава делегації України в ПАРЄ Ясько декларувала заробітки на рівні 7 тис грн на місяць 07:07 Документ
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Ярославський на 215-річчя харківського університету передав привітання від Джека Ма 17:31
На Сумщині "Наш край" очолив голова облради Володимир Токар 13:35
більше новин
Це атака на свободу слова: НСЖУ відмовилася обговорювати законопроект Мінкульту про дезінформацію 09:47
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Падіння електроопор у Львові. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук
У Львові дві електроопори впали на дорогу, пошкодивши тролейбус і автомобіль 16:42
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
більше новин
За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok