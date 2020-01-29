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29 січня 2020, середа, 19:40 23
Суспільство 2020-01-29T19:46:09+02:00
Українські Новини
В Україні перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ

В Україні перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ

Анна Рудык
Грип, перевищення епідпорогу, епідпоріг, захворюваність на грип
Грип
Грип

В той час, як кількість заражених коронавірусом у світі стрімко зростає, в Україні зафіксовано незначне перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ, від яких вже померли 13 людей. Про це на брифінгу заявила Оксана Кошалко, лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я, передає Громадське.

Так, Кошалко заявила, що по Україні епідпоріг перевищено на 1,4%. Тільки в трьох регіонах - в Житомирській, Хмельницькій і Тернопільській областях - середній епідеміологічний рівень активності, в інших - або низький, або взагалі епідеміологічний поріг не перевищено.

"Це свідчить про те, що епідеміологічна активність у нас низька, і ситуація не є загрозливою", - сказала лікар.

За словами Кошалко, вірус грипу циркулює майже на всій території країни, лабораторно підтверджено 13 випадків смерті людей - серед померлих одна дитина до 4 років.

Загалом на грип та ГРВІ з початку сезону перехворіло 2,5 мільйона чоловік.

"Випадки були зареєстровані серед осіб, які мають хронічні захворювання, що є ускладнюючим фактором при перебігу захворювання. І також вони не були вакциновані", - резюмувала вона.

Як повідомляли Українські Новини, у США розробили сервіс, який відстежує поширення коронавірусу.

Тим часом в Україні школи масово закривають на карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

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