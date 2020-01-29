У Зеленського немає заяви Гончарука про відставку

В Офісі Президента Володимира Зеленського немає заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Про це йдеться у відповіді Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Українських Новин.



У документі зазначається, що заяву Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу Президента не зареєстровано.

"На Ваш запит, що надійшов до Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України 17 січня 2020 року, повідомляємо, що за інформацією, наданою Департаментом документального забезпечення, заява про відставку Прем'єр-міністра України А. Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу Президента України не зареєстрована", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня, в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.



17 січня Гончарук подав заяву про відставку.



Однак Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат.