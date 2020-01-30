Мининфраструктуры не знает и не хочет знать какую космическую зарплату получает гендиректор "Укрпочты" Смелянский

Мининфраструктуры не знает и не хочет знать какую космическую зарплату получает гендиректор "Укрпочты" Смелянс

Министерство инфраструктуры Украины не обладает информацией о размере должностного оклада и сумме заработной платы в 2019 году генерального директора Публичного акционерного общества (ПАО) "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Об этом говорится в ответе Мининфраструктуры на информационный запрос Українських Новин.

Минфраструктуры сообщило, что "АО "Укрпочта" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Управление корпоративными правами государства относительно Общества осуществляет Мининфраструтуры", а также "...Мининфраструктуры является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику, в частности, в сфере предоставления услуг почтовой связи".

В то же время в Мининфраструктуры уточнили, что контракт от 17.08.2018 №1-XI с гендиректором ПАО "Укрпочта" Смелянским И.Ю. с приложениями к нему передан наблюдательному совету АО "Укрпочта" (приказ Мининфраструктуры №670 от 28.08.2019).

Кроме того, в документе подчеркнули, что "согласно подпункту 11 пункта 11.10 Устава акционерного общества "Укрпочта", утвержденного приказом Министерства инфраструктуры Украины от 14.12.2018 №611, к исключительной компетенции наблюдательного совета относится утверждение условий контракта, который будет заключен с генеральным директором, установления размера его вознаграждения, а также избрание лица, которое уполномочивается на подписание такого договора".

А так как Мининфраструктуры не контролирует вопросы, касающиеся зарплаты гендиректора "Укрпочты" Смелянского, информационный запрос был перенаправлен в саму "Укрпочту".

Как сообщали Українські Новини, 22 января гендиректор "Укрпочты" Смелянский признался, что в декабре 2019 года получил зарплату более 1 млн гривен. "За декабрь месяц я получил со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим 1 024 000 гривен", - сказал Смелянский в комментарии журналистам.

17 января Президент Украины Владимир Зеленский решил не отправлять премьер-министра Алексея Гончарука в отставку под обещание решить проблему гигантских зарплат чиновников Кабмина и госкомпаний, одна из которых "Укрпочта".

Зарплата Смелянского выше, чем у Президента США Дональда Трампа и главного почтмейстер США.

Пользователи социальных сетях возмутились размером зарплаты Смелянского.