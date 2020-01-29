Украинцы смогут самостоятельно растаможить "евробляхи" онлайн

На украинской таможне появится новая услуга, которая позволит растаможивать легковые автомобили онлайн. Это позволит украинцам самостоятельно декларировать легковые автомобили, которые завозятся в на территорию Украины. О новой услуге сообщает "ubr.ua". С помощью этого сервиса можно: создавать как предварительную, так и основную декларацию отслеживать статус получать уведомления в процессе оформления прикреплять документы и изображения получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате. Если декларацию не зарегистрируют в течение дня, ее нужно будет переподавать. Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования. После ввоза авто, если его таможенная стоимость изменилась, нужно будет доплатить за растаможку на счет соответствующей таможни. Нововведение должно облегчить процесс растаможки автомобилей и уменьшить затраты на услуги таможенных брокеров. Как сообщали Українські Новини, Рада хочет отсрочить введение штрафов за "евробляхи" до 2020. Тем временем в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года импорт бывших в употреблении автомобилей увеличился в 2,3 раза до 27 тыс. единиц. А налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн на специальном калькуляторе.