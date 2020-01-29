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29 января 2020, среда, 17:58 40
Общество 2020-01-29T17:59:11+02:00
Українські Новини
Украинцы смогут самостоятельно растаможить "евробляхи" онлайн

Украинцы смогут самостоятельно растаможить "евробляхи" онлайн

Таня Войтюк
Евробляхи, Растаможка, растаможка евроблях, Таможня
Еврономера. Фото: autocentre.ua
Еврономера. Фото: autocentre.ua

На украинской таможне появится новая услуга, которая позволит растаможивать легковые автомобили онлайн. Это позволит украинцам самостоятельно декларировать легковые автомобили, которые завозятся в на территорию Украины. 

О новой услуге сообщает "ubr.ua".

С помощью этого сервиса можно:

  • создавать как предварительную, так и основную декларацию
  • отслеживать статус
  • получать уведомления в процессе оформления
  • прикреплять документы и изображения
  • получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате.

Если декларацию не зарегистрируют в течение дня, ее нужно будет переподавать.

Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования.

После ввоза авто, если его таможенная стоимость изменилась, нужно будет доплатить за растаможку на счет соответствующей таможни.

Нововведение должно облегчить процесс растаможки автомобилей и уменьшить затраты на услуги таможенных брокеров.

Как сообщали Українські Новини, Рада хочет отсрочить введение штрафов за "евробляхи" до 2020.

Тем временем в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года импорт бывших в употреблении автомобилей увеличился в 2,3 раза до 27 тыс. единиц.

А налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн на специальном калькуляторе.

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