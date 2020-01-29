В ПАСЕ заявили, что Россия выполнила рекомендации и ее не нужно ограничивать

В ПАСЕ объявили, что после возвращения Россия выполнила ряд рекомендаций. Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ.

Проект подготовил в мониторинговом комитете нидерландец Тени Коксом. Он предлагает избежать наложения на Россию каких-либо ограничений и утверждает, что РФ показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

"Комитет предлагает, чтобы Ассамблея ратифицировала полномочия Российской Федерации", - говорится в проекте.

В документе отсутствуют какие-либо упоминания о многочисленных нарушениях прав человека со стороны РФ в аннексированном Крыму и на Донбассе.

"ПАСЕ подчеркивает, что она является важнейшей европейской платформой, где может происходить политический диалог с Россией по ее обязательствам по Уставу Совета Европы, и где Российскую Федерацию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы", - говорится в решении.

Тем временем, глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько убежала от украинских журналистов.

Россия угрожает покинуть ПАСЕ, если ограничат ее полномочия.