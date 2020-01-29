У ПАРЄ відмовилися вводити санкції проти російських делегатів, які голосували за анексію Криму

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи прийняв рішення про те, що російська делегація в асамблеї повинна продовжити роботу без санкцій і пояснив це відсутністю вагомих підстав для введення обмежень проти депутатів РФ. Про це повідомляє "Європейська правда". На підставі цього рішення було закрито розгляд скарги, ініційованої латвійським депутатом Марією Голубєвої і підтриманої депутатами від України та інших держав. За регламентом ПАРЄ, у разі якщо комітет відхиляє оскарження з процедурних підстав, воно вважається автоматично прийнятим асамблеєю, але рішення комітету має бути оголошено на засіданні асамблеї. Комітет констатував, що він розглянув скаргу по двох підставах: 1) в російську делегацію входять депутати, обрані по багатомандатному округу з урахуванням голосів у анексованому Криму; 2) в російську делегацію увійшли сенатори, які підтримували анексію Криму в 2014 році і за що перебувають під міжнародними санкціями. На думку асамблеї, ці підстави не є достатніми для введення обмежень проти таких депутатів у ПАРЄ. "Комітет вирішив, що повноваження російської парламентської делегації повинні бути підтверджені", - йдеться у рішенні комітету. Як повідомляли Українські Новини, глава української делегації в ПАРЄ Ясько втекла від українських журналістів. Росія погрожує покинути ПАРЄ, якщо обмежать її повноваження.