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29 січня 2020, середа, 17:43 7
Зовнішня політика 2020-01-29T18:30:02+02:00
Українські Новини
У ПАРЄ відмовилися вводити санкції проти російських делегатів, які голосували за анексію Криму

У ПАРЄ відмовилися вводити санкції проти російських делегатів, які голосували за анексію Криму

Таня Войтюк
ПАРЄ, Росія в ПАРЄ, Україна в ПАРЄ, Санкції
ПАРЄ. Фото: www.coe.int
ПАРЄ. Фото: www.coe.int

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи прийняв рішення про те, що російська делегація в асамблеї повинна продовжити роботу без санкцій і пояснив це відсутністю вагомих підстав для введення обмежень проти депутатів РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На підставі цього рішення було закрито розгляд скарги, ініційованої латвійським депутатом Марією Голубєвої і підтриманої депутатами від України та інших держав. За регламентом ПАРЄ, у разі якщо комітет відхиляє оскарження з процедурних підстав, воно вважається автоматично прийнятим асамблеєю, але рішення комітету має бути оголошено на засіданні асамблеї.

Комітет констатував, що він розглянув скаргу по двох підставах:

1) в російську делегацію входять депутати, обрані по багатомандатному округу з урахуванням голосів у анексованому Криму;

2) в російську делегацію увійшли сенатори, які підтримували анексію Криму в 2014 році і за що перебувають під міжнародними санкціями.

На думку асамблеї, ці підстави не є достатніми для введення обмежень проти таких депутатів у ПАРЄ.

"Комітет вирішив, що повноваження російської парламентської делегації повинні бути підтверджені", - йдеться у рішенні комітету.

Як повідомляли Українські Новини, глава української делегації в ПАРЄ Ясько втекла від українських журналістів.

Росія погрожує покинути ПАРЄ, якщо обмежать її повноваження.

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