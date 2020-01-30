За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое

В то время, как температура мирового океана растет с рекордной скоростью, В Украине в 2019 году во многих водоемах погибли почти все водные живые ресурсы. Причинами этого становятся маловодие, различные сбросы загрязненных вод и зимы без снега. Об этом сообщает пресс-служба Национальной экологической рады Украины.

В Украине за последние четыре года наблюдается катастрофическое маловодие. Водоемы наполняются максимум на 70% от нормы. Это приводит к изменению их гидрологического цикла. А также способствует интенсивному загрязнению. Разрешенные сбросы загрязненных (вторичных, очищенных и слабо очищенных) вод рассчитываются исходя из наполняемости водоема на 100%. Поэтому условно "неполные" водоемы загрязняются ими сегодня сверх меры.

В 2019 году в отечественные водоемы было сброшено более 2 млрд кубометров различных стоков. Из них 1/3 это неочищенные сбросы.

В результате этого в 2019 году погибли все или почти все водные живые ресурсы в 2140 водоемах. "Только в последние месяцы произошли резонансные отравления в Херсонской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях. Во время них погибли не только рыбы, но и лягушки, черепахи, бобры, утки и др", – говорится в сообщении.

Также экологи говорят, что бесснежные зимы могут причинить гораздо больше вреда, чем может показаться.

"Все в природе взаимосвязано. Бесснежная зима внесет свои коррективы в природе. Мало того, что это может привести к сокращению урожая, но и так же будет нанесен удар по всей пищевой цепочке. Весенние разливы способствовали размножению комаров и других насекомых. Нет разливов… нет насекомых, которые являются кормом для многих птиц и водных обитателей. Что приведет к проблемам их питания", — говорит глава Национальной Экологической Рады Украины Александр Чистяков.

Как сообщали Українські Новини, количество мусора в Черном море почти в два раза больше, чем в Средиземном.

Также в августе 2019 года в Кривом Роге зафиксировали массовый мор рыбы и раков.