Кабмін хоче збільшити штраф за неправдиві виклики швидкої і поліції до 10 тис. гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити штраф за неправдивий виклик аварійно-рятувальних служб, поліції, екстреної медичної допомоги з 51-119 гривень до 3,4-10,2 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

Відповідний законопроект Кабмін схвалив на засіданні в середу.

Зараз Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає за завідомо неправдивий виклик спецслужб штраф від 3 до 7 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (1 мінімум дорівнює 17 гривням).

Законопроект передбачає збільшення штрафу до 200-600 таких мінімумів.

Як повідомляли Українські Новини, поліція хоче оштрафувати "мінера" мосту Метро на 70 тисяч гривень за збитий коптер.

Раніше в Києві затримали "мінера" метро Хрещатик. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 ("Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Також вирішується питання про направлення його на психіатричну експертизу.