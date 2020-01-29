підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 січня 2020, середа, 18:00 9
Кабмін 2020-01-29T18:38:57+02:00
Українські Новини
Кабмін хоче збільшити штраф за неправдиві виклики швидкої і поліції до 10 тис. гривень

Кабмін хоче збільшити штраф за неправдиві виклики швидкої і поліції до 10 тис. гривень

Анна Рудык
хибний виклик, Швидка допомога, Нацполіція, Кабмін
Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити штраф за неправдивий виклик аварійно-рятувальних служб, поліції, екстреної медичної допомоги з 51-119 гривень до 3,4-10,2 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

Відповідний законопроект Кабмін схвалив на засіданні в середу.

Зараз Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає за завідомо неправдивий виклик спецслужб штраф від 3 до 7 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (1 мінімум дорівнює 17 гривням).

Законопроект передбачає збільшення штрафу до 200-600 таких мінімумів.

Як повідомляли Українські Новини, поліція хоче оштрафувати "мінера" мосту Метро на 70 тисяч гривень за збитий коптер.

Раніше в Києві затримали "мінера" метро Хрещатик. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 ("Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Також вирішується питання про направлення його на психіатричну експертизу.

Більше новин про: хибний виклик Швидка допомога Нацполіція Кабмін

Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці"
За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%
Новини
Підлітки від 14 до 16 років можуть перетинати КПВВ на Донбасі за свідоцтвом про народження до травня 18:55
Новий керівник Держкіно пов'язана з одним із ключових людей в "Слузі народу", - ЗМІ 18:47
Бізнесмен Ярославський назвав "конструктивної" урядову стратегію реконструкції доріг 18:32
У 2019 році українці задекларували 101 млрд гривень доходів 18:29
Льовочкіна розповіла в ПАРЄ, що злочини проти журналістів в Україні залишаються безкарними 18:15
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV 21:45
більше новин
Це атака на свободу слова: НСЖУ відмовилася обговорювати законопроект Мінкульту про дезінформацію 09:47
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
більше новин
"Слуги народу" пропонують доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok