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27 января 2020, понедельник, 19:41 22
Силовые структуры 2020-01-27T19:41:08+02:00
Українські Новини
В Киеве задержали "минера" метро Крещатик

В Киеве задержали "минера" метро Крещатик

Анна Рудык
Ложное минирование, Минирование, Минер, Крещатик
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

В Киеве полиция задержала 37-летнего мужчину, который 25 января заявил о минировании станции метро "Крещатик". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, сообщается, что прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность "минера" и оперативно задержали его.

"37-летний киевлянин навеселе возвращался домой и поднял шум в подъезде. Сосед попытался сделать ему замечание, из-за чего возникла ссора. В результате мужчина вызвал полицию, но оппонент тоже сразу позвонил на спецлинию 102 и сообщил о заминировании станции метро", - говорится в сообщении.

В ходе проверки станции метро никаких подозрительных предметов или взрывоопасных вещество обнаружено не было.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Также решается вопрос о направлении его на психиатрическую экспертизу.

Как сообщали Українські Новини, 24 января в Киеве ложно заминировали метро "Майдан Незалежности".

Ранее, в час пик в Киеве станции метро Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок не работали.

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