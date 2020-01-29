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29 січня 2020, середа, 17:37 10
Економіка 2020-01-29T19:15:03+02:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку продовжує знижуватися

Курс гривні на міжбанку продовжує знижуватися

Валерия Драгомирова
Міжбанківський валютний ринок, Міжбанк, курс долара до гривні, Долар
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 16 коп. в середу знизився на 14 коп. до 24,89 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,78-24,81 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,84-24,86 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,88-24,91 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,84% з 23,74 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився до 24,9315 UAH/USD.

Крім того, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 11 коп. в понеділок знизився на 14 коп.

 

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