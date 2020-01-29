Дождь, мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды

По прогнозу погоды на 30 января циклон постепенно будет покидать территорию Украины. Осадки пройдут на Востоке Украины (преимущественно ночью), в западных и северных областях - дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега плюс сильный ветер.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"От Атлантики через север Великобритании в Скандинавии и дальше, как видите, выстроились циклоны с различными нежными женскими именами. Наш, обуславливающий сегодня и завтра неустойчивую погоду в Украине, без имени, потому что - малыш балтийской Lolita. Однако прыти в нем достаточно", - написала она.

В Центре, на Юге, а в дневные часы и на восточной части Украины 30 января без осадков и с умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха в течение дня -1..+4 градуса, на юге +4..+7 градусов.

Прогноз погоды. карта со страницы Наталки Диденко

Как сообщали Українські Новини, в некоторых регионах Украины 29 и 31 января прогнозируют значительное ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Тем временем, в Канаде выпало рекордное количество снега, высота достигает 4,5 м.

Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца января.