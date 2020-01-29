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29 января 2020, среда, 21:00 44
Общество 2020-01-29T21:00:02+02:00
Українські Новини
Снежные дожди со шквалистым ветром: прогноз погоды в Украине на четверг

Снежные дожди со шквалистым ветром: прогноз погоды в Украине на четверг

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды. Фото: dumskaya.net
Прогноз погоды. Фото: dumskaya.net

В то время, как синоптик предупредила о приходе циклона и коллапсе на дорогах Украины, 30 января в Киеве облачно, мокрый снег, ночью слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +1...+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, ночью и утром слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0...+5 градусов. В Карпатах ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью и днем -2…-7 градусов, днем -2...-7 градусов. В Моршине мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0...+2 градуса. В Трускавце мокрый снег, температура ночью -1…+1 градус, днем +1...+3 градуса. В Сваляве мокрый снег, температура ночью -1…+1 градус, днем +1...+3 градуса.

На севере Украины облачно, мокрый снег, ночью и утром слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2…+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, ночью и утром на дороге местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2…+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20м/с. Температура ночью -2…+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

На юге Украины облачно, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем +4...+9 градусов. В Крыму облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0…+5 градусов, днем +4...+9 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

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