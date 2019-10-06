Amazon опубликовал официальный трейлер сериала "Звездный путь: Пикард" с Патриком Стюартом

Сервис потокового видео Amazon Prime выпустил первый официальный трейлер сериала Star Trek: Picard ("Звездный путь: Пикард"), премьера которого запланирована на 2020 год, в которм роль знаменитого капитана звездолета "Энтерпрайз" сыграет актер Патрик Стюарт, известный как "Профессор Икс" в фильмах про людей-икс.

Первые же кадры показывают Дейту, андроида и другого героя сериала "Звездный путь: Следующее поколение". Кадры сменяются снящимися боевыми действиями и простой жизнью на пенсии на винограднике во Франции, родном для Пикара месте, пишет "Технот".

Ключевым для большинства произведений во вселенной "Звездного пути" местом на земле является город Сан-Франциско, появляющийся следом в своей футуристичной подобе. История очевидно будет разворачиваться вокруг молодой девушки, которой соглашается помочь Жан-Люк, цепляя обратно на грудь значек звездного флота. Не забыли показать космические бои и перестрелки на "фазерах".

Начало трансляции первого сезона серивала Star Trek: Picard на сервисе Prime Video состоится 24 января 2020 года.

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