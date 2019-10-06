подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Amazon опубликовал официальный трейлер сериала "Звездный путь: Пикард" с Патриком Стюартом
06 октября 2019, воскресенье, 23:29 79
Жизнь 2019-10-06T23:34:52+03:00
Українські Новини
Amazon опубликовал официальный трейлер сериала "Звездный путь: Пикард" с Патриком Стюартом

Amazon опубликовал официальный трейлер сериала "Звездный путь: Пикард" с Патриком Стюартом

Сервис потокового видео Amazon Prime выпустил первый официальный трейлер сериала Star Trek: Picard ("Звездный путь: Пикард"), премьера которого запланирована на 2020 год, в которм роль знаменитого капитана звездолета "Энтерпрайз" сыграет актер Патрик Стюарт, известный как "Профессор Икс" в фильмах про людей-икс.

Первые же кадры показывают Дейту, андроида и другого героя сериала "Звездный путь: Следующее поколение". Кадры сменяются снящимися боевыми действиями и простой жизнью на пенсии на винограднике во Франции, родном для Пикара месте, пишет "Технот".

Ключевым для большинства произведений во вселенной "Звездного пути" местом на земле является город Сан-Франциско, появляющийся следом в своей футуристичной подобе. История очевидно будет разворачиваться вокруг молодой девушки, которой соглашается помочь Жан-Люк, цепляя обратно на грудь значек звездного флота. Не забыли показать космические бои и перестрелки на "фазерах".

Начало трансляции первого сезона серивала Star Trek: Picard на сервисе Prime Video состоится 24 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Amazon случайно "слил" второй эпизод 8 сезона "Игры престолов" за день до премьеры. Темв ременем Евросоюз подозревает Amazon в недобросовестной конкуренции.

Больше новостей о: Amazon Star Trek Звездный путь: Пикард Звездный путь Патрик Стюарт Star Trek: Picard

Архив
Новости
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
Дмитрий Разумков. Скриншот телеканала
Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью 22:40
Акция протеста в Минске. Фото: Радио Свобода
В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией 21:26
В зоне ООС украинские военные понесли потери 20:56
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok