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26 января 2020, воскресенье, 07:30 47
Lifestyle 2020-01-26T07:30:03+02:00
Українські Новини
Кинопремьеры недели: что посмотреть в конце января

Кинопремьеры недели: что посмотреть в конце января

Кира Молчанова
Наши котики, Комедия, драма, мелодрама, Мультфильм, Триллер, Боевик, Трейлер, Трейлер фильма, Фильм
Билеты в кино. Фото: Pixabay
Билеты в кино. Фото: Pixabay

Неполлиткоректная комедия, пара триллеров и две кртины-номинанта на статуэтку "Оскар" - на следующей неделе в кинотеатрах Украины будут кинопремьеры на любой вкус. Українські Новини рассказали, что можно посмотреть.

Маленькие женщины

Экранизация одноименного романа американки Луизы Мей Олкотт. В центре ленты - взросление четырех сестер Марч, которые живут в Новой Англии во время Гражданской войны в США. Старшая Маргарет обладает прекрасными манерами и хочет стать актрисой. Вторая по старшенству - непоседливая Джозефина - пишет рассказы. Робкая Элизабет страстно любит музыку и играет на фортепиано. Младшая Эми увлечена рисованием. Девушкам приходится справляться с тяготами самостоятельной жизни и искать себя. Окружающие же говорят, что лучший выход для сестер - как можно быстрее выйти замуж.

Картина номинирована на несколько премий "Оскар", в том числе, как лучший фильм.

1917

Военная драма о двух молодых британских солдатах Шофилда и Блэйка, которые должны пересечь вражескую территорию и передать важное сообщение батальону, с которым потеряна связь. У них мало времени: если новый приказ не доставить в срок, погибнут многие молодые солдаты, включая брата Блэйка.

Фильм номинирован на статуэтку "Оскар" как лучший в 2020 году.

Наши котики

Украинская неполиткорректная комедиякоторая докажет, что о войне можно снимать весело. 2014-й год. Разгар горячей фазы гибридной войны России против Украины. На Донбасс отправляются добровольцами инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов. На востоке к ним присоединяется целеустремленная журналистка, у которой есть секретное задание. У героев нет боевого опыта, понимания тактики командования и умения ориентироваться на местности. Но именно этим людям предстоит сорвать масштабную операцию врага...

Джентельмены

Главный герой боевика - успешный криминальный бизнесмен, годами копил состояние и строил бизнес. Теперь он хочет уйти на покой и жить жизнью обеспеченного человека с молодой красивой женой. Но покинуть мир оружия и криминала куда сложнее, чем в него попасть. Теперь герою нужно найти покупателя для своего бизнеса, получить деньги и остаться в живых.

Playmobil: Фильм

Чарли и его старшая сестра Марла неожиданно попадают из обычного мира в волшебную страну, где молодым людям придется путешествовать по удивительным мирам, знакомиться с новыми друзьями и даже раскрыть коварный заговор, жертвами которого уже стали многие жители волшебной страны. Невероятные приключения помогают брату и сестре понять, что, несмотря на разногласия, нужно помогать друг другу и верить в себя.

Валгалла: Рагнарёк

Последние боги Асгарда собираются для решающей битвы. Но даже богам нужна помощь. Вместе с Тором и Локи в Мидгард попадают двое смертных детей. С минуты на минуту чудовищный волк Фенрир и ледяные великаны возьмут в осаду небесный чертог. И именно смертным предстоит менять то, что предначертано норнами.

Ранее Українські Новини писали подробнее о первой комедии о войне на Донбассе "Наши котики".

А до этого - что еще посмотреть в кинотеатрах.

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