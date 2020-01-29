Спасатели предупредили о лавинах в Карпатах из-за снегопадов и метелей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о значительной лавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областях 29-30 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини. Согласно ему, в связи со снегопадами и метелями 29-30 января на высокогорье Закарпатской области, а 30 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень). Как сообщали Українські Новини, ГосЧС объявляла штормовое предупреждение в Карпатах 23-24 декабря. Тем временем, на Киев надвигаются снегопады: что делать пешеходам и водителям. Синоптики ранее дали прогноз погоды до конца января. Ранее в некоторых регионах Украины 29 и 31 января прогнозируют значительное ухудшение погодных условий.