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29 января 2020, среда, 12:40 50
Общество 2020-01-29T12:40:14+02:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о лавинах в Карпатах из-за снегопадов и метелей

Спасатели предупредили о лавинах в Карпатах из-за снегопадов и метелей

Ольга Фандорина
Карпаты, Лавиноопасность, снегопады, Сход лавины
Украинские Карпаты. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak
Украинские Карпаты. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о значительной лавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областях 29-30 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в связи со снегопадами и метелями 29-30 января на высокогорье Закарпатской области, а 30 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС объявляла штормовое предупреждение в Карпатах 23-24 декабря.

Тем временем, на Киев надвигаются снегопады: что делать пешеходам и водителям.

Синоптики ранее дали прогноз погоды до конца января.

Ранее в некоторых регионах Украины 29 и 31 января прогнозируют значительное ухудшение погодных условий.

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