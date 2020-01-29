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29 января 2020, среда, 09:57 53
Политика 2020-01-29T09:57:54+02:00
Українські Новини
На Киев надвигаются снегопады: что делать пешеходам и водителям

На Киев надвигаются снегопады: что делать пешеходам и водителям

Ольга Фандорина
Снегопад в Киеве, Осадки, уборка снега на дорогах, Снегопад

В среду, 29 января, по прогнозам синоптиков, в Киев придут сильные осадки. В  "Киеавтодоре" подготовили 418 машин для уборки снега. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Киеве ожидают дождь с переходом в мокрый снег и усиление ветра. Температура днем до + 1 °C. Ночью -1 °C. В четверг, 30 января, метеорологи обещают в Киеве мокрый снег и гололед. Работники готовятся обрабатывать дороги и тротуары против оледенения, а водителей призывают быть осторожными на дорогах.

В КГГА просят автомобилистов не парковать машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуировать.

Советы водителям

  • соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые могут привести к авариям
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • при сильных снегопадах и гололеде на дорогах не пользуйтесь машинами с летней резиной.

Советы пешеходам

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
  • если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;
  • будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может не затормозить вовремя;
  • когда переходите дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее дали прогноз погоды до конца января.

Ранее в некоторых регионах Украины 29 и 31 января прогнозируют значительное ухудшение погодных условий.

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