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29 січня 2020, середа, 12:08 14
Верховна Рада і партії 2020-01-29T14:15:02+02:00
Українські Новини
Соратник Зеленського прогнозує, що Netflix, Amazon та інші діджитал-сервіси не подорожчають від нового податку

Соратник Зеленського прогнозує, що Netflix, Amazon та інші діджитал-сервіси не подорожчають від нового податку

Ярина Вацяк
Оподаткування, ПДВ, YouTube, Facebook, Google, Netflix
Соцмережі. Фото: pixabay
Соцмережі. Фото: pixabay

Депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не прогнозує зростання цін на електронні послуги компаній-нерезидентів, таких як Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft і Netflix, після введення податку на додану вартість на дані послуги.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Наша ініціатива про оподаткування транснаціональних корпорацій, що надають електронні сервіси, несподівано спровокувала вал критики... І, можливо, я здивую вангующих підвищення цін на платні електронні сервіси нерезидентів, але теорія перекладання податку давно встановила, що непрямий, як, до речі, і прямий податок, перекладається зі споживача на продавця і назад, залежно не від виду податку, а виключно від цінової кон'юнктури", - написав Гетманцев.

Він зазначив, що не розуміє, чому рекламні та інформаційні послуги, надані резидентами всередині країни, мають оподатковуватитися ПДВ, а послуги, що надаються світовими гігантами, – ні.

"У чому сенс пільгувати послуги нерезидентів? Чому бюджет воюючої країни має відмовлятися від додаткових надходжень від оподаткування сервісів, які ніяк не є товарами першої необхідності?" - додав депутат.

При цьому депутат повідомив, що вже зараз міжнародні корпорації повинні платити ПДВ з об'єкта.

Як повідомляли Українські Новини, у соцмережах обговорювали ідею "слуг народу" оподаткувати Netflix і YouTube.

Також був оприлюднений топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні, серед яких у трійку лідерів потрапили Google, YouTube і Facebook.

 

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