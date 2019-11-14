подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 14:07 5
Общество 2019-11-14T14:08:57+02:00
Українські Новини
Соцсети обсуждают идею "слуг народа" обложить налогами Netflix и YouTube

Соцсети обсуждают идею "слуг народа" обложить налогами Netflix и YouTube

Налоги, YouTube, Реакция соцсетей, Netflix
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Социальные сети обсуждают намерение комитета по гуманитарной и информационной политике обложить налогами Netflix, YouTube и другие компании по продаже видеоконтента.

В частности, председатель комитета Александр Ткаченко заявил о том, чтобы провайдеры внедряли украинский язык.

Журналист и телеведущая Наталья Влащенко называет желающих регулировать интернет "бездарными".

"Я знаю, кто хочет регулировать соцсети. Бездарные унылые люди, которые пробовали- и у них не получилось. 56 лайков был их звездный час. Теперь надо задушить всех красивых и умных, лично выдавая пайку. Это как товарищ Ермак, долго и бездарно возглавлявший советский кинематограф. Но самое смешное, чего эти люди не понимают: это нереально. Вы не можете колонизировать Марс, потому что хрен вы туда долетите. Поговорите хоть с физиками, двоешники", - написала Наталья. 

"Ткаченко хочет обложить налогом Netflix и YouTube. Боюсь, не по зубам кусок", - написал журналист Денис Иванеско. 


Журналистка Олеся Медведева считает, что цель этих манипуляций - "загнобить тех, кто лучше".

"Обложить налогом YouTube, Netflix, Facebook, Instagram и прочие соц сети, которые зарабатывают в Украине, хотят маразматичные истероидные неудачники, которые никогда не привлекали людей, ни харизмой, ни талантом, которые так и не смогли создать продукт для соц сетей и те их отвергли. Посмотрите на Ткаченко или Потураева, мне кажется они всегда мечтали о власти, чтоб загнобить тех, кто лучше и тех у кого получилось. Но знаете, рех там. Пусть попробуют. Давайте лучше налогом обложим скудомыслие. Заработаем на два бюджета Украины", - высказалась журналистка

 

"Следующим Ткаченко обложит налогами PornHub", - написал телеведущий Василий Апасов.



Как сообщали Українські Новини, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике намерен предложить законопроект об усилении наказания для СМИ за непредоставление права на опровержение. 

Больше новостей о: Налоги YouTube Реакция соцсетей Netflix

Архив
Новости
В Украину идут морозы: перед выходными местами похолодает до -2 14:09 Карта
Фото: pixabay
Соцсети обсуждают идею "слуг народа" обложить налогами Netflix и YouTube 14:07
Депутат Скороход предлагала другим нардепам денежную награду, - Арахамия обвинил коллегу по фракции в коррупции 14:05
"Протеже" экс-нардепа Юрия Крука Олег Ющенко может стать новым замминистра инфраструктуры, – Молчанов 14:03
Депутатка "Слуги народа" Скороход пожаловалась Раде на арест своего мужа 13:45
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки 10:52
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
Генпрокуратура засекретила информацию о возможном участии Богдана в уголовных делах 17:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok