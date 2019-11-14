Соцсети обсуждают идею "слуг народа" обложить налогами Netflix и YouTube

Социальные сети обсуждают намерение комитета по гуманитарной и информационной политике обложить налогами Netflix, YouTube и другие компании по продаже видеоконтента.

В частности, председатель комитета Александр Ткаченко заявил о том, чтобы провайдеры внедряли украинский язык.

Журналист и телеведущая Наталья Влащенко называет желающих регулировать интернет "бездарными".

"Я знаю, кто хочет регулировать соцсети. Бездарные унылые люди, которые пробовали- и у них не получилось. 56 лайков был их звездный час. Теперь надо задушить всех красивых и умных, лично выдавая пайку. Это как товарищ Ермак, долго и бездарно возглавлявший советский кинематограф. Но самое смешное, чего эти люди не понимают: это нереально. Вы не можете колонизировать Марс, потому что хрен вы туда долетите. Поговорите хоть с физиками, двоешники", - написала Наталья.

"Ткаченко хочет обложить налогом Netflix и YouTube. Боюсь, не по зубам кусок", - написал журналист Денис Иванеско.





Журналистка Олеся Медведева считает, что цель этих манипуляций - "загнобить тех, кто лучше".

"Обложить налогом YouTube, Netflix, Facebook, Instagram и прочие соц сети, которые зарабатывают в Украине, хотят маразматичные истероидные неудачники, которые никогда не привлекали людей, ни харизмой, ни талантом, которые так и не смогли создать продукт для соц сетей и те их отвергли. Посмотрите на Ткаченко или Потураева, мне кажется они всегда мечтали о власти, чтоб загнобить тех, кто лучше и тех у кого получилось. Но знаете, рех там. Пусть попробуют. Давайте лучше налогом обложим скудомыслие. Заработаем на два бюджета Украины", - высказалась журналистка.



"Следующим Ткаченко обложит налогами PornHub", - написал телеведущий Василий Апасов.







Как сообщали Українські Новини, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике намерен предложить законопроект об усилении наказания для СМИ за непредоставление права на опровержение.