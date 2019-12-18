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18 декабря 2019, среда, 10:18 424
Интернет и IT 2019-12-18T10:37:06+02:00
Українські Новини
Обнародован топ-25 самых популярных сайтов в Украине

Обнародован топ-25 самых популярных сайтов в Украине

Ярина Вацяк
YouTube, Google, Facebook, Wikipedia, Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua, Aliexpress.com, Сайты
Компьютер. Фото: pixabay
Компьютер. Фото: pixabay

В то время, как украинские пользователи сети за прошлый год больше всего интересовались покупкой iPhone и автокресла, а также активно искали на YouTube Артура Пирожкова и пародию на песню "Плакала" группы KAZKA, рейтинг популярности сайтов в Украине изменился. Впервые в рейтинг попал портал Верховной Рады Украины - Rada.gov.ua.

Таковы данные исследования, проведенного Kantar CMeter.

Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua, Aliexpress.com и Allo.ua сейчас входят в ТОП-25 самых популярных сайтов Украины. Среди магазинов, которые не вошли в рейтинг, но значительно нарастили охвата: 27.ua, Сomfy.ua, Сitrus.ua, Foxtrot.com.ua, Eldorado.ua, Kasta.ua.

Hotline.ua помогал находить самые выгодные предложения и поднялся с 34 на 19 место.

ТОП-3 сайтов остался без изменений.

Данные Kantar CMeter, desktop и mobile интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет, n = 5000

Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников:

Site-centric- счетчики, интегрированные в сайты.

Frame-centric- счетчики установлены не на сайте, а в фрейме баннерной сети.

User-centric- панель, респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar TNS на телефонах, наряду со стандартными показателями (просмотры страниц, охват, социально-демографические показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респондента), также фиксирует контакт панелистов с контентом.

Данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году украинцы чаще всего хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Также Google собрал статистику просмотров за весь 2019 год и обнародовал рейтинг самых популярных запросов во всем мире, создав видео с самими популярными моментами.

Больше новостей о: YouTube Google Facebook Wikipedia Rozetka.com.ua Prom.ua Olx.ua Aliexpress.com Сайты

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