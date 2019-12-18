Обнародован топ-25 самых популярных сайтов в Украине

В то время, как украинские пользователи сети за прошлый год больше всего интересовались покупкой iPhone и автокресла, а также активно искали на YouTube Артура Пирожкова и пародию на песню "Плакала" группы KAZKA, рейтинг популярности сайтов в Украине изменился. Впервые в рейтинг попал портал Верховной Рады Украины - Rada.gov.ua. Таковы данные исследования, проведенного Kantar CMeter. Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua, Aliexpress.com и Allo.ua сейчас входят в ТОП-25 самых популярных сайтов Украины. Среди магазинов, которые не вошли в рейтинг, но значительно нарастили охвата: 27.ua, Сomfy.ua, Сitrus.ua, Foxtrot.com.ua, Eldorado.ua, Kasta.ua. Hotline.ua помогал находить самые выгодные предложения и поднялся с 34 на 19 место. ТОП-3 сайтов остался без изменений. Данные Kantar CMeter, desktop и mobile интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет, n = 5000 Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников: Site-centric- счетчики, интегрированные в сайты. Frame-centric- счетчики установлены не на сайте, а в фрейме баннерной сети. User-centric- панель, респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar TNS на телефонах, наряду со стандартными показателями (просмотры страниц, охват, социально-демографические показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респондента), также фиксирует контакт панелистов с контентом. Данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных. Как сообщали Українські Новини, в 2019 году украинцы чаще всего хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Также Google собрал статистику просмотров за весь 2019 год и обнародовал рейтинг самых популярных запросов во всем мире, создав видео с самими популярными моментами.