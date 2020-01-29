Определенные лица не хотят экстрадиции в Украину подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина, - Офис генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявляет, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, и уже обеспечили его адвокатами.

Об этом Трепак сообщил Українським Новинам.

"Люди, которые не хотят приезда Левина, уже включились в этот процесс и обеспечили его и адвокатами и всем необходимым. Они не хотят, чтобы он был экстрадирован", - сообщил Трепак.

При этом он не стал называть фамилии тех, кто намерен помешать экстрадиции Левина.

Также Трепак сообщил, что если Левин даст свое согласие на упрощенную процедуру выдачи, то экстрадиция может занять 30-40 дней, если же откажется от такой процедуры и будет обжаловать, то время, которое пойдет на экстрадицию, сложно спрогнозировать.

Трепак также сообщил, что на данный момент ему неизвестно, обращался ли Левин к болгарским властям с прошением о политическом убежище.

Как сообщали Українськi Новини, Украина просит Болгарию экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина.

В январе суд арестовал подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина на 40 суток в Болгарии.

24 января в Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина.

4 ноябре 2018 года стало известно о смерти Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой.