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29 січня 2020, середа, 11:50 10
Судова влада 2020-01-29T14:15:03+02:00
Українські Новини
Певні особи не хочуть екстрадиції в Україну підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна, - Офісу генпрокурора

Певні особи не хочуть екстрадиції в Україну підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна, - Офісу генпрокурора

Ярина Вацяк
Офіс Генпрокурора, вбивство Катерини Гандзюк, Справа Гандзюк, Олексій Левін
Олексій Левін (Москаленко). Фото: Слідство.Інфо
Олексій Левін (Москаленко). Фото: Слідство.Інфо

Заступник генерального прокурора Віктор Тріпак заявляє, що певні особи не хочуть екстрадиції в Україну Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, та вже забезпечили його адвокатами.

Про це Тріпак повідомив Українським Новинам.

"Люди, які не хочуть приїзду Левіна, вже включилися в цей процес і забезпечили його і адвокатами і всім необхідним. Вони не хочуть, щоб він був екстрадований", - повідомив Трепак.

При цьому він не став називати прізвища тих, хто має намір перешкодити екстрадиції Левіна.

Також Тріпак повідомив, що якщо Левін дасть свою згоду на спрощену процедуру видачі, то екстрадиція може зайняти 30-40 днів, якщо ж відмовиться від такої процедури і буде оскаржити, то час, який піде на екстрадицію, складно спрогнозувати.

Тріпак також повідомив, що наразі йому невідомо, чи звертався Левін до болгарським влади з проханням про політичний притулок.

Як повідомляли Українські Новини, Україна просить Болгарію екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна.

У січні суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна на 40 діб в Болгарії.

24 січня в Болгарії затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна.

4 листопаді 2018 року стало відомо про смерть Катерини Гандзюк, яку облили кислотою.

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