Суд арестовал подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина на 40 суток в Болгарии

Суд арестовал Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, на 40 суток в городе Бургас (Болгария).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк арестовано на 40 суток, документы на экстрадицию уже переданы правоохранителям Болгарии", - сказано в нем.

Заместитель генпрокурора Виктор Трепак передал правоохранительным органам Болгарии документы, которые необходимы для экстрадиции задержанного в Украину.

Также Трепак встретился с Генеральным прокурором Болгарии Иваном Гешевим, где обсуждался вопрос экстрадиции Левина в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина.

20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.



СБУ совместно с Интерполом разыскивало подозреваемого в убийстве Гандзюк криминального авторитета Левина.



6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.